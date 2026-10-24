¡Dos tragedias en MISA! Tras reciente muerte de sacerdote por culpa de una cruz, a otro pastor le cayó pantalla

Dos accidentes ocurridos durante algunas celebraciones han impactado no solo a la comunidad religiosa, si no también a la comunidad digital. Luego de que un sacerdote muriera de manera trágica en plena misa, ahora es otro pastor el que vive un accidente similar. Te damos los detalles.

Pastores sufren accidente en sus respectivas misas / Canva

¿Cómo fue el momento en el que sacerdote murió en plena misa?

La conmoción comenzó con la muerte del padre Patricio Sánchez Molinari, quien murió aplastado por una pesada cruz de madera mientras oficiaba una misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador.

El hecho ocurrió ante la mirada de los presentes, y mientras la ceremonia estaba siendo grabada, ocurrió el trágico hecho que cobró la vida de Sánchez Molinari.

El caso se volvió viral rápidamente. Además, trascendió el video previo al accidente, en el que el pastor oficiaba u sermón, afirmando que todos en algún momento “van a morir”, haciendo más estremecedor lo ocurrido.

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El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari muere aplastado / Redes sociales

¿Qué accidente sufrió otro pastor?

Mientras el mundo estaba pendiente de lo ocurrido con el sacerdote Sánchez Molinari, se difundió un nuevo incidente parecido, pero ahora en la India.

El pastor cristiano Abraham Malamanti ofrecía un sermón durante una celebración religiosa al aire libre en la región de Andhra Pradesh cuando una pantalla gigante se desplomó sobre él, ocasionando los gritos de los presentes.

La escena fue comparada rápidamente por su similitud con lo ocurrido en Ecuador, aunque, un mejor desenlace se vivió, pues el pastor logró sobrevivir al fuerte impacto del aparato .

El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que presentaba fracturas óseas menores, contusiones en la espalda y algunas heridas superficiales.

Según el diagnóstico compartido, ninguna de las lesiones sufridas por el pastor fueron de consideración, y tampoco comprometieron sus órganos vitales.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la muerte del sacerdote en Ecuador?

La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari fue abordada por Mhoni Vidente en una reciente declaración, asegurando que el suceso formaba parte de los planes del maligno.

De acuerdo con la vidente, lo ocurrido al religioso en Guayaquil habría sido una represalia por no haber conseguido llevarse al papa León XIV, máxima autoridad de la Iglesia católica, que actualmente se recupera de un adenocarcinoma pulmonar:

Lucifer esperaba llevarse al Papa, a quitarle la vida, y como no pudo, manda manifestaciones malignas en el mundo entero. Mhoni Vidente

Cabe señalar que no existe confirmación o alguna forma de comprobar que lo dicho por Mhoni Vidente sea verdad. ¿Tú qué crees?

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