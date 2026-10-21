Wendy Guevara y Kimberly ‘la Más preciosa’ se reencuentran tras meses distanciadas, ¿hay reconciliación? VIDEO

Kimberly ‘la Más preciosa’ abandonó el reality ‘El sultanato’ debido a complicaciones en el estado de salud de su mamá, una situación que representó un duro golpe emocional para la influencer.

Sin embargo, este no habría sido el único momento significativo que vivió recientemente, pues, en medio de esta delicada situación, Kimberly se reencontró con su amiga Wendy Guevara, luego de un tiempo distanciadas.

El encuentro quedó inmortalizado en redes sociales y despertó la curiosidad de sus seguidores por saber si se dio una reconciliación entre ellas.

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Wendy Guevara y Kimberly la más preciosa estuvieron distanciadas / Redes sociales

¿Por qué se distanciaron Wendy Guevara y Kimberly ‘la Más preciosa’?

Una de las dudas más frecuentes entre los fans de ‘las Perdidas’ es cuál fue la razón que provocó el distanciamiento entre Kimberly ‘la Más preciosa’ y Wendy Guevara.

Mucho se especuló sobre la posibilidad de que el conflicto estuviera relacionado con el matrimonio de Kimberly y Óscar Barajas, quien en su momento hizo señalamientos contra Wendy, a quien acusó de darle alcohol a su esposa.

Ante esta situación, Wendy expresó su molestia porque consideraba que Kimberly no la había apoyado ni defendido frente a esos comentarios.

Pese a las diferencias, Wendy aseguró en su momento que no guardaba malos sentimientos hacia Kimberly y que seguía valorando la amistad que habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, el distanciamiento se prolongó durante varios meses, hasta el reciente reencuentro que tuvieron.

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Wendy y Kimberly / Instagram:@kimberle_lamaspreciosa/ Televisa

¿Cómo fue el reencuentro de Wendy Guevara y Kimberly ‘la Más preciosa’?

Wendy Guevara mostró en su canal de YouTube la visita que le hizo a Kimberly, luego de enterarse de que su mamá atravesaba una situación delicada de salud.

El reencuentro conmovió a sus seguidores, pues ambas compartieron un abrazo afectuoso que dejó ver el cariño que aún existe entre ellas, así como el apoyo de Wendy hacia su amiga en una situación tan complicada.

La reunión no duró mucho tiempo, ya que Wendy tenía que viajar nuevamente para cumplir con sus compromisos de trabajo. Sin embargo, este acercamiento despertó las esperanzas de que ambas puedan dejar atrás sus diferencias y abrir la puerta a una reconciliación.

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¿Wendy Guevara y Kimberly ‘la Más preciosa’ se reconciliaron y vuelven a ser amigas?

Aunque el abrazo fue muy emotivo, ninguna de las dos influencers ha declarado que este encuentro marque una reconciliación entre ellas.

Sin embargo, en meses anteriores, tanto Wendy como Kimberly aclararon que no existían rencores ni malos sentimientos entre ellas, e incluso expresaron su disposición a conversar para resolver sus diferencias.

La reciente visita de Wendy a Kimberly representa un acercamiento significativo y deja ver que, pese al distanciamiento, aún existe cariño entre ambas.

Aunque todavía no han confirmado que retomaron su amistad, este encuentro podría ser el primer paso hacia una reconciliación en el futuro.

Por su parte, recientemente Wendy Guevara se reunió con Karina Torres para las celebraciones después del final de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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