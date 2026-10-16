Kimberly ‘la Más Preciosa’ abandona ‘El Sultanato’ por salud de su mamá: “Todo estará bien cuando te abrace”

A principios de septiembre, se reportó que doña Martha, mamá de Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ había sido hospitalizada de emergencia. En aquel entonces, no se ofrecieron más detalles y solo se informó que sería operada.

La salud de la señora vuelve a causar preocupación luego de que se diera a conocer que la influencer había tomado la decisión de abandonar ‘El Sultanato’, un reality al que había ingresado a finales de septiembre, tras enterarse de que su progenitora tenía un estado médico delicado. Te contamos lo que se sabe.

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Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ estuvo en el Sultanato / Redes sociales

¿Qué es ‘El Sultanato’, el reality que Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ abandonó?

‘El Sultanato’ es un reality estadounidense 24/7 que se estrenó el pasado 27 de septiembre en Miami. Reúne a 15 celebridades que tendrán que convivir en una residencia. A través de diversas dinámicas, se va definiendo el papel de cada uno; ya sea como “Sultán” o “gente de pueblo”.

Al igual que otros shows de este estilo, los participantes podrán nominar a aquellos que quieren fuera de la competencia. El público tendrá la oportunidad de votar por ellos para salvarlos. Se tiene previsto que dure 45 días.

El pasado jueves 15 de octubre, la producción dio a conocer que Kimberly había abandonado la competencia por la salud de su mamá. Pidió al resto de los concursantes que oraran por la señora para su pronta recuperación.

“Hoy nos reunimos todo el imperio del sultanato para orar por la madre de @kimberly_lamaspreciosa que por cuestiones de salud ella tuvo que salir del programa para cuidarla, en estos momentos se encuentra hospitalizada y de parte de todos nosotros la tendremos en la mente y boca para llenarle de muchas bendiciones”, informaron mediante las redes sociales del concurso.

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Rezan por la mamá de Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ / Redes sociales

Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ habla sobre el estado de salud de su mamá

A través de una transmisión en vivo, Kimberly Irene ‘la Más Preciosa’ habló sobre el estado actual de salud de su madre. Comenzó agradeciendo las muestras de cariño de los fans y mencionó que iba rumbo a León, Guanajuato, para ver a su progenitora.

Admitió no tener muchos detalles de la situación, pues tan solo le mencionaron que su madre no estaba bien de salud.

Kimberly ‘la Más Preciosa’ “Solo me dijeron que anoche le pusieron como una bomba de insulina porque andaba muy mal de la glucosa. Es lo que me andaban informando ahora. Mi hermana me dijo que mi mamá ya estaba cansada de que la inyecten… aún no sé cómo se encuentra, solo me dieron razones de cómo estuvo anoche”.

También relató que le hubiera gustado llegar más rápido con su mamá, pero que tuvo un problema en el aeropuerto con sus maletas y está viendo cómo solucionarlo. Se desconoce si en estos momentos ya se encuentra en Guanajuato, pero indicó que ya está viendo cómo viajar, sin importar si tiene o no su equipaje.

Cabe destacar que, tras la transmisión, compartió una linda reflexión en la que expresa lo mucho que desea volver a ver a su mamá: “Solo puedo decir ahorita que todo estará bien cuando te abraze mamá tú puedes eres una guerrera”, escribió.

¿Wendy Guevara y Paola Suárez ya se pronunciaron sobre la salud de la mamá de Kimberly ‘la Más Preciosa’?

A pesar de que fueron grandes amigas de Kimberly ‘la Más Preciosa’ en el pasado, Wendy Guevara y Paola Suárez no han hecho comentarios sobre la salud de la mamá de la influencer.

Recordemos que ellas llevan distanciadas desde hace algún tiempo. Su amistad no acabó bien. Y es que, según Guevara, el distanciamiento se dio por culpa de Óscar Barajas, exesposo de Kimberly. Sostuvo que los problemas que ellos tenían terminó afectando su relación.

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