Meses después de que Yahir se sincerara en LCDLFM sobre el dolor que siente al ver a su mamá con alzhéimer, el exintegrante de La Academia volvió a hablar sobre la salud de su progenitora en un reciente encuentro con la prensa. ¿Ha sido un año complicado? ¡Te contamos los detalles!

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Yahir se sincera sobre la salud de su mamá. / Redes sociales

¿Qué dijo Yahir sobre la salud de su mamá en La casa de los famosos México 2026?

Durante las primeras semanas de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, Yahir abrió su corazón al hablar sobre lo difícil que es ver a su mamá con alzhéimer. “Me parte el alma. Aparte, ya lo veíamos venir, o sea, venía cada vez peor”, contó el cantante.

De acuerdo con el actor de Mi marido tiene familia, se percataron de la enfermedad de su mamá porque comenzó a olvidar los nombres; fue en ese momento cuando el intérprete y sus hermanas decidieron actuar. Pero debido a que el alzhéimer se sumó a otra enfermedad, el panorama se complicó.

“Primero los nombres. Lógicamente, mis carnalas y yo de volada detectamos el pedo. Sí, ha sido muy complicado porque aparte es como depresión y Alzheimer, o sea, las dos cosas”. Yahir

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Yahir habló de la salud de su mamá en LCDLFM. / Redes sociales

¿Cómo se encuentra actualmente de salud la mamá del cantante Yahir?

Ahora que Yahir se ha reintegrado a la vida real tras participar en La casa de los famosos México, el intérprete de Alucinado y La locura tuvo un encuentro con la prensa en el que admitió que ha sido un año complicado en relación con la salud de su mamá.

Según explicó el exhabitante de LCDLFM, hay momentos en que olvida gran parte de las cosas, como su nombre, pero tanto sus hermanas como él se mantienen al pendiente del complicado momento que atraviesa:

“A veces bien, a veces no tan bien; esa es la cosa, que a veces no se acuerda de absolutamente nada y es en lo que estamos mis hermanas y yo. De repente es ‘mi niño’, no sabe cómo me llamo, pero sí mi niño. O sea, cosas muy difíciles y complicadas”. Yahir

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🥹🩺 “Cosas muy difíciles y complicadas”: Yahir abre su corazón y confiesa que el 2026 ha sido un año complicado en lo personal debido al deterioro de la salud de su madre. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/b8srNORQZp — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 27, 2026

¿Cómo se siente Yahir de que su mamá haya llegado a olvidar su nombre?

Cabe recordar que, durante la participación de Yahir en La casa de los famosos México, el cantante y actor invitó a la sociedad a reflexionar sobre el alzhéimer, al considerar que se trata de una enfermedad que debe ser monitorizada todo el tiempo. Desde su experiencia, su mamá ha llegado a olvidar hasta la última vez que lo vio, además de su nombre.

“Sabe que soy su hijo porque siempre se alegra y me brinca a los brazos, pero no se acuerda que un día antes estuve ahí; no se acuerda a veces cómo me llamo”. Yahir

Desde su sinceramiento en el reality show 24/7 y las recientes declaraciones a la prensa, Yahir no ha dado más detalles sobre la salud de su mamá tras admitir haber vivido un año complicado personalmente, lo que ha alimentado las muestras de afecto de sus fans.

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