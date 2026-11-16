¿Sobrino de Yahir abrirá su página de contenido para adultos como su primo Tristán? Tras halagos, dice: “Cada quien”
Gibrán Othon, sobrino de Yahir, ha arrancado suspiros con su físico. ¿Abrirá una página de contenido para adultos? Te contamos todo en este martes de TVNotas.
Después de que Gibrán Othón entrara hace 1 mes a la más reciente edición de La casa de los famosos México a visitar a su tío Yahir y arrancara suspiros de gran parte del público, le han llovido ofertas de trabajo, como la obra La pastor party, donde compartirá créditos con Kenny, de Los Eléctricos, y otros famosos.
Además, al joven de 23 años, modelo y entrenador fitness, sus fans le han sugerido que abra su cuenta de contenido para adultos, pero él se niega rotundamente: “No me animaría. No siento que sea algo que vaya con mi persona. Ya subo fotos sin camisa entrenando. Eso es lo más subido que voy a hacer. No es algo que me llame la atención, ni que me gustaría hacer”.
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La relación entre Gibrán Othón y Tristán, hijo de Yahir
Sobre su primo Tristán, quien hace años sí estuvo en esa plataforma teniendo sexo explícito con otro hombre, comentó: “Cada quien hace lo que quiere. Él toma sus decisiones y yo respeto lo que él haga. Lo que él siente que le conviene, que le va mejor, estoy bien con eso”.
“Yo a él lo quiero mucho. Siempre lo vi como un hermano mayor. Me crie con él de morrito. Nos tocó convivir mucho y he visto que han dicho cosas (como que Yahir lo prefiere a él que a su propio hijo) que no tienen nada que ver. No hay rivalidad, se lo inventa la gente”.
Además, ni siquiera profesionalmente se quitaría la ropa:
Ahora que está saltando a la fama, se le han acercado personas que no son de su agrado: “Te hablan de diferentes partes, con muchas propuestas y pues no todas las personas quieren lo mejor para uno. Lo bueno es que tengo un gran maestro, que es mi tío, y me puede guiar un poquito. Es lo único que me tiene en alerta aquí”.
“Ha habido cosas con las que no me he sentido cómodo y a eso le saco la vuelta. Se me han acercado personas que no me dan buena vibra y prefiero no. Eso puede ser suficiente para que ya no quiera trabajar con alguien. Si hubiera acoso, pondría mi alto inmediatamente. Somos del norte y me sé defender. No dejaría que pasara de ahí”.
De los halagos del público asegura: “Fue padre ver que les gustó mi manera de ser en La casa de los famosos. Contento de que me hayan recibido muy bien, que nos apapachen a mi tío y a mí”.
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¿Gibrán Othón, sobrino de Yahir, y Flor Vigna son novios?
Gibrán lleva 4 años soltero: “Hace mucho que no tengo pareja. Siento que no estoy preparado. Me gustaría estar un poquito más estable. Es una responsabilidad grande tener una relación”.
Sobre el shippeo que ha surgido entre él y Flor Vigna, refirió:
“Somos amigos, como ella ya dijo en algunas entrevistas. Le caí bien y le gustó mi persona como amigo. Igualmente de aquí para allá. Es una persona increíble, disciplinada, una mujer muy guapa. Admiro lo que ha logrado. Hemos conectado en el box. Por lo pronto, somos amigos y todo ha sido con respeto”.
De los piropos que también le lanzó Marie Claire Harp mencionó: “Me da risa. No me creo todo lo que he vivido en los últimos días. Yo era una persona normal, en mi casa, y de pronto pasa todo esto”. Y aseguró que sí se animaría a andar con una mujer mayor. “Para el amor no hay edad. He salido con mujeres 6 años mayores que yo”.
La carrera artística del sobrino de Yahir
Sobre su incursión ahora en teatro: “Estoy muy emocionado. Me invitaron a formar parte de la obra. Además del modelaje, me gustaría más versatilidad”.
Finalmente, nos contó que le encantaría entrar a un reality. “Algo como Exatlón o Habilidad física: 100, para que conozcan un poco más de mí. Soy muy aferrado. Verían que soy muy respetuoso, un poco bromista y carrillero. Lo único que me puede llegar a molestar es que me hablen con faltas de respeto”.
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