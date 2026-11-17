Detrás de su carrera en Kabah y de los reflectores, Federica Quijano ha enfrentado una de las pruebas más difíciles de su vida como madre. La cantante recordó el momento en que una crisis de su hijo la obligó a tomar una decisión desgarradora para protegerlo, un episodio que hasta hoy sigue marcando a toda su familia.

Mira: Federica Quijano confiesa cómo es la relación de su hijo con su novia; suelta bomba sobre posible boda: “La ama”

Redes Sociales

¿Por qué Federica Quijano internó a su hijo en un hospital psiquiátrico?

Durante una reciente charla en el pódcast ¿Quién dijo miedo?, Federica Quijano reveló que las crisis de autolesión de su hijo llegaron a un punto en el que temió por su vida.

La integrante de Kabah explicó que los episodios eran cada vez más severos y que ya no podía controlar la situación dentro de casa. La prioridad era proteger a su hijo y evitar que se hiciera daño.

Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de ingresarlo a un hospital psiquiátrico cuando apenas tenía 9 años, una experiencia que describió como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido.

Federica Quijano “Ver esa parte en tu hijo de nueve años, ver cómo se pega él solito, se quería aventar del balcón de la casa, ha sido la parte más dolorosa de mi vida... ver cómo se lo iban llevando y cómo lo estaban sedando, cómo lo estaban amarrando. A ti te lo están quitando, lo están sedando”

Lee: Federica Quijano revela, ¿un cirujano le dejó desfigurada la cara? Tras procedimiento estético dice, ¿lo demandará?

¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano y por qué su situación se volvió crítica?

La cantante detalló que la situación cambió cuando las conductas dejaron de representar un riesgo para otras personas y comenzaron a poner en peligro al propio. Según explicó, existían episodios de autolesión y conductas impulsivas que podían derivar en consecuencias fatales, motivo por el que buscó ayuda médica urgente.

Federica también aprovechó para señalar la dificultad que enfrentan muchas familias al intentar encontrar atención especializada para emergencias relacionadas con trastornos del neurodesarrollo.

“Una cosa es que te pegue a ti, pero cuando se empiezan a autolesionar y se lastiman ellos solitos, o se quieren aventar de un segundo piso, no es algo que tú puedas controlar... No hay muchos lugares, no hay psiquiátricos como tal en donde tú los puedas llevar o que te digan una emergencia, pues no hay hospital que te los reciba”, sentenció.

Mira: Federica Quijano se sincera sobre el doloroso reto de cuidar a su hijo; ¿teme que la vuelva a agredir? “Complicado”

¿Qué diagnóstico tiene el hijo de Federica Quijano?

La historia de su hijo comenzó cuando Federica Quijano lo adoptó con apenas 18 meses de edad, después de que fuera rescatado en una situación de abandono y con diversos problemas de salud.

De acuerdo con el relato de la cantante, durante sus primeros años el menor tuvo un desarrollo aparentemente normal. Sin embargo, una caída doméstica marcó un cambio importante en su comportamiento y en sus habilidades de comunicación.

Tras diferentes estudios médicos y evaluaciones especializadas, El menor fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Más adelante también recibió un diagnóstico de epilepsia, condición que requirió seguimiento médico y ajustes en su tratamiento.

La artista ha compartido en varias ocasiones que el camino no ha sido sencillo, pero ha buscado visibilizar los retos que enfrentan las familias con hijos neurodivergentes para generar mayor conciencia sobre estos temas.

IG

¿Cómo afectó a Federica Quijano ver a su hijo en un psiquiátrico?

La experiencia no solo impactó a su hijo. Federica Quijano reconoció que ver a su hijo internado también tuvo consecuencias en su propia salud emocional. La cantante recordó que observar cómo lo sedaban y lo trasladaban para atender la emergencia le provocó una profunda crisis personal que terminó afectando su bienestar psicológico.

De hecho, admitió que aquella situación derivó en su primer cuadro de depresión clínica, por lo que tuvo que recurrir a terapia y tratamiento profesional para poder afrontar el difícil momento que atravesaba su familia.

Con el paso de los años, la integrante de Kabah ha decidido hablar abiertamente de esta experiencia para ayudar a otras madres y padres que enfrentan circunstancias similares. Su testimonio ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores han reconocido su valentía al compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida y al visibilizar los desafíos que implica cuidar a un hijo con necesidades especiales.