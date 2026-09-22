Tras haber sido agredida por su hijo autista en 2024, Federica Quijano revela su mayor temor: “Es muy crítico”

Federica Quijano nos compartió que no ha sido fácil enfrentar la adolescencia de su hijo adoptivo Sebastián, de 19 años, a quien le diagnosticaron autismo desde su infancia. Recordemos que en enero de 2024, la integrante de Kabah sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida luego de haber sido agredida por el joven. Ahora, tras poco más de 2 años de ese suceso, confiesa tener miedo por lo que pueda pasar en un futuro.

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Federica Quijano se sincera sobre la enfermedad de su hijo.

¿Cómo enfrenta actualmente Federica Quijano la adolescencia de su hijo autista?

Quijano nos contó la situación: “Entre su condición y la pubertad, está complicado. Los pubertos ni siquiera saben cómo decir las cosas, imagínense él, que no sabe decirte nada. Es muy crítico para nosotros no saber qué tiene o qué le pasa y que solo te agarre a golpes. Mi hijo no cuenta con ese vocabulario y tiene memoria de corto plazo. Aunque tenga 19 años, su cabecita es de un niño de 8".

La cantante explicó que tuvo que dividir su corazón en 2 pedazos, ya que cuida a Sebastián en la Ciudad de México, mientras que está al pendiente de su hija a distancia.

“Tuve que traerme a mi hijo por una crisis de agresividad muy fuerte. Me mordió y me tiró. Estábamos mi hija y yo solitas en la casa de Mérida. Fue un momento de muchísimo estrés. No paraba de llorar, porque no podía controlarlo. Es un chavo mucho más alto que yo y más fuerte. Vane (su novia) voló para ayudarme. Lo tuvimos que traer sedado a México. Hoy estoy protegiéndolo de su alrededor, mientras que mi hija anda en Mérida, en la escuela”. Federica Quijano

A pesar de que se trajo a su hijo a la ciudad, comenta que no ha encontrado el sitio correcto para atenderlo. “Intenté buscar un lugar donde lo pudieran tener, sobre todo para calmarlo. Sin embargo, nunca lo encontramos y es muy frustrante como mamá”.

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Él es Sebastián, actualmente de 19 años. Le diagnosticaron autismo desde su infancia. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @federicaquijano

¿Cuál es el miedo que tiene Federica Quijano al tener un hijo autista?

Y mandó un mensaje a quienes viven el mismo proceso como papás: “Que se acerquen con los profesionales para que les den un tratamiento adecuado, de acuerdo con las condiciones de sus hijos. Es un tema complejo que me ha costado 19 años entender”.

Admitió que tiene miedo de que algún día ya no pueda controlar las reacciones de su hijo y agregó: “Él sigue creciendo y yo también. Ya no me haré más joven o fuerte. Lo único que me queda es buscar alternativas para que él tenga una mejor vida, encontrar un lugar donde lo puedan tratar de cierta manera y lo protejan de él mismo. Me encantaría que alguien se atreviera a hacer un lugar para nuestros niños”.

Recordó cuando Sebastián estuvo internado en un psiquiátrico. “Entregar a tu niño de 9 años y ver cómo lo agarran, lo amarran y se lo llevan de tu mano es horrible. También estuvo 9 meses internado en Sonora. Es difícil tenerlo lejos. Aunque debo pensar en mi bienestar y en el suyo”.

Le preguntamos sobre la posibilidad de que se asocie con alguien para crear un centro de ayuda para personas con la misma condición que su hijo y esto nos dijo: “Lamentablemente, no tengo los medios. El 90% de los mexicanos con un hijo como el mío no tienen el dinero para sacarlos adelante. Lo único que queda es hacerlo como te dé el corazón”.

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Hace 2 años, la cantante estuvo hospitalizada tras ser agredida por su hijo en una crisis. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @federicaquijano

¿Qué siente Federica Quijano a punto de cumplir su primer aniversario con su novia?

En otros temas, Quijano externó su emoción por su primer aniversario con su novia, Vanessa Parés. “Vamos muy bien. El 8 de septiembre cumplimos 1 año y estamos felices. Estoy agradecida de haberla encontrado. La respeto y la admiro”.

Finalmente, habló de su participación en la nueva serie de Canal Once, Detrás del telón. "¡Estoy contenta! Para mí es una oportunidad enorme regresar a la actuación, en una serie disruptiva, que habla de temas de salud mental. En mi caso, es algo sumamente importante, por la condición de mi hijo y por lo que he vivido”.

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Federica Quijano cumplió un año de relación con su novia. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @federicaquijano

Así ha sido la trayectoria de Federica Quijano

Su carrera musical comenzó en 1980, tocando el saxofón, el clarinete, las percusiones y la trompeta.

Con el grupo Kabah, ha publicado varios álbumes, entre ellos: Kabah (1994), La calle de las sirenas (1996), Esperanto (1998), XNE (2000), La vida que va (2002), La vuelta al mundo (2003), El pop (2004), Únete a la fiesta (2018) y 90’s pop tour, volumen 4 (2022).

(1994), (1996), (1998), (2000), (2002), (2003), (2004), (2018) y (2022). En 2007, participó en EXA TV , en la conducción del programa Kiu, dedicado a hablar de temas de sexualidad.

, en la conducción del programa Kiu, dedicado a hablar de temas de sexualidad. Cuenta con 307 mil seguidores en Instagram.

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