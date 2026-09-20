Hijo de Federica Quijano la ataca durante una crisis y lo trasladan sedado a la Ciudad de México

Federica Quijano habló recientemente de sus planes de boda con su novia Vanessa Rodríguez, pero también compartió una situación sensible que vivió con su hijo.

El pequeño, quien vive con autismo, sufrió una crisis grave y tuvo que ser trasladado de Mérida a la Ciudad de México para recibir tratamiento.

¿Qué fue lo que le pasó y cómo se encuentra actualmente?

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Federica Quijano / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano y por qué tuvo que ser sedado?

Federica Quijano reveló que su hijo atravesó una fuerte crisis que provocó una situación complicada para la cantante y su familia. Durante el episodio, el joven habría agredido físicamente a su mamá e incluso llegó a morderla.

La integrante de Kabah explicó que todo ocurrió en Mérida, donde se encontraba junto a su hija. La situación se volvió cada vez más complicada, al grado de que el niño salió de la casa y tuvieron que pedir ayuda para poder controlarlo.

Ante la gravedad del episodio, Federica decidió trasladarlo a la Ciudad de México para buscar atención especializada. Sin embargo, debido a que su hijo ya es más grande físicamente que ella, tuvieron que sedarlo para poder realizar el traslado de manera segura.

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Federica Quijano / Facebook: Federica Quijano

¿Por qué Federica Quijano trasladó a su hijo de Mérida a CDMX?

Después de la fuerte crisis que atravesó su hijo en Mérida, la hermana de Apio Quijano decidió trasladarlo a la Ciudad de México para buscar atención especializada y un tratamiento que pueda resultar más efectivo para su condición.

La cantante explicó que la situación fue muy complicada y que no encontró en Mérida un lugar donde pudieran atender adecuadamente a su hijo durante este tipo de crisis.

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¿Cómo se encuentra actualmente el hijo de Federica Quijano?

Federica Quijano aún está en la Ciudad de México junto a su hijo, mientras esperan que comience un nuevo tratamiento que pueda ayudarlo a controlar mejor este tipo de episodios.

Hasta el momento, la cantante no ha dado mayores detalles sobre el estado de salud de su hijo ni ha confirmado si continúa bajo atención médica o si ya fue dado de alta.

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