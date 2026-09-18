Aylín Mujica aún no recibe las cenizas de su hijo Mauro y ahora revela que hará con ellas: “Único cementerio”

A dos meses de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, Aylín Mujica reveló que aún no tiene en su posesión las cenizas del fallecido joven, pues la situación se ha complicado. Sin embargo, ya sabe lo que hará con ellas cuando por fin las tenga. ¿Qué será?

¿Qué hará Aylín Mujica con las cenizas de su hijo Mauro Menéndez? / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo y de qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Después de que comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales acerca de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, la actriz decidió salir a aclarar algunos aspectos relacionados con lo ocurrido.

Días después del lamentable fallecimiento, Aylín ofreció una entrevista en la que confirmó que su hijo padecía neumonía y explicó que el viaje que realizó a Barbados habría complicado considerablemente su estado de salud.

Según su relato, el pasado 16 de julio Mauro se encontraba en la playa cuando sufrió un repentino colapso:

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

Por su parte, Osamu, padre de Mauro, también se pronunció públicamente y señaló al uso del vapeador o cigarro electrónico como un posible factor relacionado con la muerte de su hijo.

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Osamu Menéndez habla sobre la causa de la muerte de su hijo, Mauro Menéndez / Redes sociales

¿Qué hará Aylín Mujica con las cenizas de su hijo Mauro?

La actriz Aylín Mujica habló sobre su hijo Mauro y su gusto por el océano, durante una reciente entrevista para Ventaneando, por lo que su decisión está relacionada directamente con eso.

La actriz planea depositar sus cenizas en el Neptune Memorial Reef, un cementerio submarino ubicado frente a las costas de Florida, Estados Unidos, que también funciona como arrecife artificial:

Vamos a tirar las cenizas en el único cementerio que existe en el mundo bajo del mar. Está lleno de símbolos que a Mauro le encantaban, como el león y los extraterrestres. Puedes hacer como una plaquita y ponerla ahí. Aylín Mujica

Sin embargo, antes de realizar la ceremonia, la familia todavía espera recibir las cenizas desde Barbados. Mujica relató que Mauro fue cremado casi dos meses después de su fallecimiento y que el traslado a Miami se realizaría mediante una valija diplomática.

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¿Quién era Mauro Menéndez y a qué se dedicaba?

Mauro Menéndez, quien estaba cerca de cumplir 31 años, era DJ y productor musical. Era hijo de la actriz Aylín Mujica y Osamu Menéndez. En 2014 comenzó a impulsar su trayectoria artística bajo el nombre de Maahez, identidad con la que logró abrirse camino dentro de la industria musical.

En distintas ocasiones, Aylín Mujica expresó públicamente el orgullo que sentía por los logros que su hijo había alcanzado tanto en el ámbito personal como en su carrera profesional.

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