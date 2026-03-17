Federica Quijano confiesa por qué ocultó su noviazgo con Vanessa Rodríguez y cómo ha logrado mostrarse

Hace algunos meses, Federica Quijano habló abiertamente sobre su bisexualidad y confirmó su relación con Vanessa Rodríguez, una médica cirujana con gran presencia en redes sociales. Aunque la noticia significó un momento de felicidad en su vida, la cantante confesó recientemente en Ventaneando que, antes de hacerlo público, vivió con miedo y ansiedad.

Así fue como Federica Quijano se declaró bisexual

Durante su participación en Pipiris Nights, el programa conducido por su hermano Apio Quijano, Federica habló con claridad sobre un tema que había evitado abordar durante años: su bisexualidad. La cantante explicó que no fue el prejuicio social lo que más le pesaba, sino las posibles consecuencias que podían afectar a su familia.

“Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto para hacer la familia. A mí me daban miedo tantas cosas: ser atacada, ser juzgada, que me quiten a mis hijos. Ahorita gracias a Dios mis dos hijos ya son mayores de edad, pero sí viví con ese miedo”, dijo Federica Quijano

Además, Federica Quijano detalló que ese temor la llevó a mantenerse en silencio durante mucho tiempo, pues su prioridad siempre fueron sus hijos y la seguridad emocional y legal de su hogar. Ahora que ambos son mayores de edad, dijo sentirse con la tranquilidad necesaria para hablar del tema públicamente.

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Federica Quijano presume a su novia Vanessa Rodríguez / Redes sociales

¿Cómo surgió la relación de Federica Quijano y Vanessa Rodríguez Parés?

La relación entre Federica Quijano y Vanessa Parés habría comenzado de manera espontánea. De acuerdo con una fuente cercana consultada por TVNotas, ambas hicieron clic desde el primer momento en que se conocieron. “Justo cuando se conocieron comenzaron a platicar y se dieron cuenta de que compartían muchas cosas. Desde el amor por los hijos, los animales, el medio ambiente, hasta la forma de ver la vida. O sea, ambas conectaron de una forma muy bonita”, relató.

Esa afinidad inicial marcó el rumbo de la relación, pues encontraron coincidencias en distintos aspectos personales que fortalecieron su cercanía. Con el paso del tiempo, el vínculo avanzó y actualmente atraviesan una etapa en la que la cantante se siente plena con su novia.

“Algo que para Federica es nuevo. Ella no está acostumbrada a eso. Creo que solo ha publicado una foto juntas de espaldas. Sin embargo, en esta ocasión está dispuesta a dar todo por Vanessa. No quiere pasar por lo que vivió con su exnovia con la que duró muchos años”, agregó la fuente.

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Federica Quijano presume a su novia Vanessa Rodríguez / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Rodríguez Parés, Novia de Federica Quijano?

Vanessa Rodríguez Parés es la mujer que le robó el corazón Federica Quijano

Rodríguez Parés complementó su formación con una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, consolidando una carrera enfocada en procedimientos integrales de salud y bienestar.

Su experiencia abarca campos como medicina regenerativa, células madre, control post Covid-19, antienvejecimiento y tratamientos estéticos avanzados. También es experta en toxina botulínica, sueroterapias, rellenos de arrugas, cosmeatría y aparatología, además de ofrecer programas de control de peso y atención especializada para la calvicie.



También es experta en toxina botulínica, sueroterapias, rellenos de arrugas, cosmeatría y aparatología, además de ofrecer programas de control de peso y atención especializada para la calvicie. Gracias a esta preparación multidisciplinaria, Vanessa se ha convertido en una figura confiable dentro del mundo de la medicina estética y un referente del tema en redes, donde se ha vuelto muy popular.

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Ella es Vanessa Rodríguez, novia de Federica Quijano, quien se declaró bi / Redes sociales

Federica Quijano revela que tenía miedo de ventilar su relación con Vanessa Rodríguez

La cantante Federica Quijano decidió compartir este aspecto íntimo de su vida durante su participación en el programa “Ventaneando”, donde incluso permitió que las cámaras entraran a su hogar y captaran momentos junto a su pareja.

“Ha sido bien lindo después de todo el pánico y el miedo que tenía a decir las cosas”, confesó Federica, visiblemente emocionada al hablar de esta nueva etapa.

Durante la entrevista, Vanessa aparece abrazándola con complicidad y cariño, mientras la artista resume el proceso que ha vivido para llegar a este momento de apertura y tranquilidad. “Lo que quería era proteger la integridad de mis hijos y ahora de repente llega ya este momento de salir... es maravilloso”, expresó.

Además, la también activista destacó que esta relación no solo la llena a ella, sino que ha logrado integrarse de manera armoniosa en su entorno familiar, pues asegura que sus hijos y los de Vanessa conviven muy bien.

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