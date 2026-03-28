Federica Quijano revela que su novia tiene enfermedad incurable, ¿corre riesgo de contagio?

Federica Quijano reveló recientemente que estar junto a su novia la doctora Vanessa Rodríguez Parés ha sido muy positivo para ella no solo porque puede por fin vivir su amor libre, sino porque asegura que su novia ha traído mucho bienestar a su salud, pues con su clínica de células madres ha mejorado hasta sus lesiones.

“La conocí y, ahorita, con todos mis procesos, tener a Vane ha sido muy bonito. Disfruto mucho estar con ella, aprenderle; la admiro y todos me dicen: ‘Wow, no conocía de ti esta parte romántica’. Nunca había querido hacer pública ninguna relación, pero estoy siendo muy feliz. Somos mamás solteras las dos y nos ayudamos mucho una a la otra; somos equipo.”, comentó Federica Quijano a ‘Ventaneando’. Ahora, sale a la luz que su novia tiene una enfermedad incurable. ¿Qué tiene? ¡Te contamos!

Federica Quijano presume a su novia Vanessa Rodríguez / Redes sociales

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¿Qué enfermedad tiene Vanessa, novia de Federica Quijano?

La cantante Federica Quijano sorprendió al abrir su corazón y hablar sobre la salud de su pareja, Vanessa, revelando que vive desde hace décadas con esclerosis múltiple. Lejos de ser un tema que opaque su relación, la integrante de Kabah aseguró que han aprendido a enfrentarlo con fortaleza y optimismo.

“Cuando yo conocí a Vanessa fue justo cuando hice el pódcast de Apio y me diagnosticó una influenza, pero a partir de ahí empecé a conocer todo lo que estaba haciendo”, relató Federica.

La cantante destacó que, pese al diagnóstico, su pareja se mantiene en gran estado de salud, algo que incluso le resulta admirable.

La historia de amor de Federica Quijano y su novia: quién es y a qué se dedica. / Foto: Redes sociales

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¿Cómo enfrenta la esclerosis múltiple la novia de Federica Quijano?

Además, explicó que parte de esta estabilidad se debe a tratamientos que su novia utiliza con células regenerativas que ella misma aplica, que han sido clave en su calidad de vida. “Se ha curado con células, de hecho me puso a mí en la espalda y fue un cambio brutal”, comentó Federica Quijano.

Federica Quijano también reveló que Vanessa ha logrado mantener bajo control la enfermedad durante aproximadamente 28 años, por lo que actualmente no representa un obstáculo en su día a día.

“La medicina regenerativa, como su nombre lo dice, regenera. Las células madre son antiinflamatorias, inmunomoduladoras, o sea, regulan el sistema de defensas, la vuelven a hacer el tejido que estaba antes, ¿no? Y puede ser de nuestro propio organismo, somos adultos, o de algún donador”, comentó Vanessa, novia de Federica Quijao en ‘Ventaneando’.

Federica Quijano revela que su novia, Vanessa Rodríguez Parés tiene esclerosis múltiple. / Redes sociales

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¿Quién es Vanessa Rodríguez Parés, Novia de Federica Quijano?

Vanessa Rodríguez Parés es la mujer que le robó el corazón Federica Quijano



Rodríguez Parés complementó su formación con una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, consolidando una carrera enfocada en procedimientos integrales de salud y bienestar.



Su experiencia abarca campos como medicina regenerativa, células madre, control post Covid-19, antienvejecimiento y tratamientos estéticos avanzados. También es experta en toxina botulínica, sueroterapias, rellenos de arrugas, cosmeatría y aparatología, además de ofrecer programas de control de peso y atención especializada para la calvicie.



También es experta en toxina botulínica, sueroterapias, rellenos de arrugas, cosmeatría y aparatología, además de ofrecer programas de control de peso y atención especializada para la calvicie. Gracias a esta preparación multidisciplinaria, Vanessa se ha convertido en una figura confiable dentro del mundo de la medicina estética y un referente del tema en redes, donde se ha vuelto muy popular.

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