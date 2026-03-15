Ellas son las actrices que participaron en ‘La cosa más dulce’ que enfrentan ¡la misma enfermedad incurable!

Christina Applegate y Selma Blair vuelven a ser tendencia. Las actrices de Hollywood, recordadas por compartir pantalla en la película ‘La cosa más dulce’ (2002), enfrentan actualmente un mismo diagnóstico médico que ha marcado sus vidas en los últimos años.

Te puede interesar: Muere Eric Dane: Así lucía el actor de Grey’s anatomy y Euphoria, en sus últimos momentos, ¡en los huesos! FOTOS

Las cosa más dulce / IMDb

¿Qué enfermedad tienen Christina Applegate y Selma Blair?

Las actrices Christina Applegate, de 54 años, y Selma Blair, de 53, padecen esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central. Ambas han hablado públicamente sobre el diagnóstico y la manera en que la enfermedad ha impactado su vida cotidiana.

Selma Blair fue la primera en revelar su diagnóstico. En 2018 informó públicamente que padecía esclerosis múltiple. Desde entonces ha compartido distintos momentos de su tratamiento y de los cambios que ha experimentado en su salud. La actriz, conocida por sus papeles en ‘Crueles intenciones’ y ‘Legalmente rubia’, ha mostrado en diversas ocasiones cómo enfrenta los altibajos derivados del padecimiento.

Por su parte, Christina Applegate dio a conocer su diagnóstico en 2021. La actriz, reconocida por su participación en la serie Friends y por una larga trayectoria en cine y televisión, explicó que la enfermedad ha ido avanzando con el paso del tiempo.

En 2026, Applegate habló nuevamente sobre su estado de salud luego de experimentar un brote relacionado con la enfermedad. En entrevista con la revista People, señaló que el episodio ha afectado significativamente su condición física.

Te puede interesar: Muerte de Pedro Torres: Hijo del productor responde a críticas por foto sonriendo frente al ataúd ¿Qué dijo?

Christina Applegate / Captura de pantalla

Selma Blair / IMDb

¿Qué es la esclerosis múltiple, el padecimiento Christina Applegate y Selma Blair,que también tiene Yolanda Andrade?

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. El padecimiento se caracteriza por la rotura o deterioro de la cubierta protectora que recubre los nervios.

Cuando esta cubierta se daña, se interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Este proceso puede provocar diversos síntomas que afectan funciones físicas y neurológicas.

La enfermedad es considerada incurable. Aunque existen tratamientos para controlar los síntomas y ralentizar su progresión, actualmente no hay una cura definitiva.

La esclerosis múltiple puede aparecer en distintas etapas de la vida y su evolución varía de un paciente a otro. En algunos casos los síntomas aparecen en brotes o episodios, mientras que en otros el deterioro puede avanzar de forma gradual.

Debido a que se trata de una enfermedad que impacta directamente el sistema nervioso, los efectos pueden manifestarse en diversas funciones del organismo, lo que obliga a los pacientes a recibir seguimiento médico constante.

Te puede interesar: Muere Pedro Torres: Revelan desgarradoras FOTOS del famoso productor es sus últimos momentos de vida

Esclerosis multiple / Facebook

¿Quiénes son Christina Applegate y Selma Blair?

Christina Applegate y Selma Blair son dos actrices estadounidenses que alcanzaron gran popularidad en Hollywood entre finales de los años 90 y principios de los 2000, gracias a su participación en películas y series de televisión que tuvieron amplia difusión internacional.

Christina Applegate nació el 25 de noviembre de 1971 en Los Ángeles, California. Inició su carrera desde muy joven en la televisión, pero alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Kelly Bundy en la serie Married… with Children (1987–1997). A partir de ese momento desarrolló una trayectoria constante en cine y televisión.

En el cine participó en diversas comedias y producciones comerciales. Uno de sus papeles más recordados es el de Courtney Rockcliffe en la película La cosa más dulce (The Sweetest Thing, 2002), donde compartió créditos con Cameron Diaz y Selma Blair. Posteriormente también apareció en producciones como Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) y su secuela, además de la serie Dead to Me, estrenada en Netflix en 2019.

A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos dentro de la industria televisiva, incluyendo premios Emmy por su trabajo en comedia. Su trayectoria ha abarcado más de tres décadas en cine, televisión y teatro.

Por su parte, Selma Blair nació el 23 de junio de 1972 en Southfield, Michigan. Su carrera comenzó a finales de los años 90 y rápidamente obtuvo visibilidad gracias a papeles en cine juvenil y comedias románticas.

Uno de sus trabajos más conocidos fue el de Cecile Caldwell en la película Crueles intenciones (Cruel Intentions, 1999), producción que la colocó entre las actrices jóvenes más reconocidas de esa etapa en Hollywood. Posteriormente participó en otras películas populares como Legalmente rubia (Legally Blonde, 2001), donde interpretó a Vivian Kensington.

Te puede interesar: ¿Quién fue Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, que padecía la misma enfermedad que Yolanda Andrade?