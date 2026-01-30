Muere Pedro Torres: Revelan desgarradoras FOTOS del famoso productor es sus últimos momentos de vida

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Pedro Torres, expareja de Lucía Méndez. El productor falleció a los 72 años de edad, tras confirmar su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que lo acompañó en los últimos meses de su vida. Ante esto, se ha compartido en redes sociales el aspecto que tenía en la última etapa de su vida y señalan que estaba “desmejorado”. ¿Cómo lucía?

Muere Pedro Torres a los 72 años / IG

¿Qué es la ELA, enfermedad que tuvo Pedro Torres?

Pedro Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento neurodegenerativo que daña las neuronas motoras, encargadas de regular los movimientos voluntarios del cuerpo. A medida que estas células se deterioran o desaparecen, los músculos dejan de recibir las órdenes del cerebro, lo que afecta su funcionamiento.

Conforme la enfermedad progresa, los pacientes experimentan un debilitamiento muscular constante, espasmos y dificultades para mover extremidades como brazos y piernas. En etapas más avanzadas, la ELA también compromete los músculos que intervienen en la respiración, lo que puede provocar complicaciones de gravedad.

Durante sus últimos meses de vida, el estado de salud del productor fue considerado delicado. En noviembre de 2025 surgieron versiones sobre su presunto fallecimiento, mismas que fueron desmentidas por su familia y por algunas personalidades del medio artístico.

Tal vez te interese: Pedro Torres y Lucía Méndez: Así fue el intenso romance entre la actriz y el productor ¿hubo celos?

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo lucía Pedro Torres en sus últimos momentos de vida?

En los meses, Pedro Torres enfrentó una difícil batalla contra dicha enfermedad. A pesar del avance de la enfermedad, sus familiares aseguraron que el productor mantuvo la calma y la fe, recibiendo cuidados constantes y rodeado del cariño de quienes más amaba.

Durante este periodo, Torres limitó su participación en eventos públicos y redes sociales, pero se mantuvo activo en la medida de lo posible para compartir algunos mensajes.

En una de sus últimas publicaciones aparece él, a la orilla del mar, con un cámara mientras parece estar tomando una fotografía hacia el cielo. En ese momento, algunos de los comentarios en redes señalaban que parecía más delgado de lo normal, pero reconociendo su trayectoria, pues en ese momento ya se sabía de su enfermedad.

Lee: Galilea Montijo se quiebra al anunciar la muerte de Pedro Torres en Hoy ¿se enteró en vivo? “Descanse en paz”

Así lucía Pedro Torres antes de morir / IG: ptorres, redes sociales y canva

¿Cómo se despidió Lucía Méndez, expareja de Pedró Méndez, del productor fallecido?

La reacción más esperada fue la de Lucía Méndez, quien recurrió a sus redes sociales para dedicarle una emotiva y dolorosa despedida a Pedro Torres. A través de su mensaje, dejó claro que el afecto entre ambos permaneció intacto a pesar de su separación:

Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas. Lucía Méndez

Lucía Méndez y Pedro Torres mantuvieron una relación que se extendió de 1988 a 1996. Aunque su historia en pareja llegó a su fin, el lazo entre ambos continuó siendo sólido y marcado por el respeto con el paso del tiempo. Incluso en años recientes, la actriz expresaba en distintas entrevistas el profundo afecto que seguía sintiendo por el productor hasta sus últimos días.

Tal vez te interese: Hijo de Lucía Méndez publica mensaje tras la muerte de su padre Pedro Torres; así fueron sus últimos momentos