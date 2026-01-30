¿De qué murió Pedro Torres? Esta fue la enfermedad que enfrentó el productor y exesposo de Lucía Méndez

La mañana de este jueves 30 de enero de 2026 se confirmó la muerte del productor y director Pedro Torres Castilla a los 72 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde se informó que el creador televisivo murió tras enfrentar una enfermedad que había afectado seriamente su salud en los últimos meses.

Pedro Torres, fotógrafo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, Pedro Torres murió este 30 de enero rodeado de sus seres queridos. En el mensaje, sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia agradecieron las muestras de cariño que recibieron durante el proceso de la enfermedad que enfrentó su padre.

En el texto se señala que el productor “partió en paz, tranquilo y lleno de fe”, acompañado de sus hijos, su madre, nietos, hermanos, hermanas, sobrinos y familiares cercanos, quienes estuvieron con él hasta el último momento. Aunque el comunicado no detalla una causa específica de muerte, sí confirma que el deceso ocurrió tras una etapa de deterioro de salud.

La familia también informó que el cuerpo de Pedro Torres será velado de manera privada. Posteriormente, se darán a conocer la fecha y hora de las misas que se realizarán para quienes deseen despedirse del productor y rendirle un homenaje póstumo.

Pedro Torres anuncio muerte / IG

¿Qué enfermedad tenía Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez?

Pedro Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Estas neuronas se desgastan o mueren, lo que provoca que los músculos dejen de recibir señales del cerebro.

Con el avance de la ELA, las personas presentan debilitamiento muscular progresivo, espasmos y dificultad para mover brazos, piernas y otras partes del cuerpo. Conforme la enfermedad avanza, también se ven comprometidos los músculos responsables de la respiración, lo que puede derivar en complicaciones severas.

En los últimos meses, el estado de salud del productor fue reportado como delicado. En noviembre de 2025 circularon rumores sobre su fallecimiento, los cuales fueron desmentidos tanto por su familia como por algunas figuras del espectáculo. En ese momento, se informó que Pedro Torres se encontraba en su domicilio en la Ciudad de México bajo cuidados médicos.

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál fue la última aparición pública de Pedro Torres?

A pesar de los reportes sobre su delicado estado de salud, Pedro Torres realizó una aparición pública semanas después de que se desmintieran los rumores sobre su muerte. El productor acudió acompañado de Lucía Méndez a la entrega de la presea Manuel Acuña, reconocimiento que le fue otorgado en su natal Saltillo por su trayectoria en las artes y su aportación a la cultura.

Durante ese evento, Torres recibió el reconocimiento como una figura clave de la televisión mexicana, lo que llamó la atención debido a las versiones previas sobre su condición médica. La presencia del productor en dicha ceremonia confirmó que, aunque su estado de salud era delicado, continuaba recibiendo muestras de reconocimiento por su trabajo profesional.

Pedro Torres fue considerado por muchos como “el Midas de la producción”, apodo que hacía referencia a su capacidad para convertir proyectos televisivos en éxitos de audiencia. A lo largo de su carrera, desarrolló y produjo contenidos que marcaron distintas etapas de la televisión en México, consolidando su nombre dentro de la industria.

Hasta el momento, la familia de Pedro Torres no ha informado sobre homenajes públicos adicionales, más allá de las misas que se anunciarán posteriormente. Su muerte marca el cierre de una etapa importante en la historia reciente de la televisión mexicana, dejando un legado ligado a la producción, la innovación y la creación de contenidos que trascendieron pantalla y generaciones.

