Christina Applegate comparte desolador reporte sobre su lucha contra la esclerosis múltiple

Christina Applegate, reconocida actriz estadounidense, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento gracias a su talento. Desde sus inicios en la televisión hasta sus interpretaciones en la pantalla grande, así como en su incursión en el teatro, Applegate ha demostrado ser una guerrera y no solo en la industria del entretenimiento, sino en su vida personal.

Christina, mejor conocida por sus papeles de Kelly Bundy en Casados con hijos (Married with children) y Gwendolyn James en la película Malas Madres y su secuela navideña, entre otros, ha enfrentado fuertes desafíos personales, como su batalla contra el cáncer de mama en 2008, que abordó con valentía y la llevó a convertirse en vocera del tema.

La famosa logró salir avante del cáncer de mama que la aquejó en 2008, dado que se sometió a una doble mastectomía. Además de que le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio. Sin embargo, en 2021 reveló que le diagnosticaron esclerosis múltiple.

A través de su cuenta de X, Applegate, entonces de 49 años, publicó un mensaje confirmando que padecía dicha enfermedad.

Luego de dar a conocer que padece de esclerosis múltiple, Christina tuvo que abandonar su trabajo en Hollywood por el dolor que le causa moverse. Sin embargo, la famosa aún se mantiene cerca de su público tras asistir a diversas entrevistas, así como premiaciones.

Su más reciente aparición fue en el pódcast Armchair Expert de Dax Shepard en el cual se sinceró sobre lo que vive con esta enfermedad, así como el futuro que le espera.

La situación que vive la famosa es poco alentadora, ya que aún no se ha encontrado la cura para esta enfermedad. No obstante, existen medicamentos para frenar el avance de la esclerosis múltiple y paliar sus efectos. Por esta razón, Applegate tiene pocas esperanzas de que mejore su salud.

Christina Applegate

“Eso no significa que estaré aquí dentro de 10 años. No lo sé. Eso es lo aterrador de la esclerosis múltiple. No hay un final”, concluyó.