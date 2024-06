Famosa actriz, hundida en la tristeza por enfermedad crónica: “No disfruto vivir”

Christina Applegate, la actriz conocida por su papel en ‘Matrimonio con hijos’, se sincera sobre su batalla contra la esclerosis múltiple y la depre... en un episodio de su pódcast.

En un revelador episodio de su pódcast ‘Messy’, Christina Applegate comparte los desafíos que enfrenta desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. La reconocida actriz, a pesar de su fortaleza pública, revela sentirse atrapada en la tristeza, experimentando emociones que no había sentido en décadas.

“Estoy en un momento muy oscuro en este momento, y no creo haber sentido eso en años. Es como una verdadera y j0did4 depr…. que me asusta un poco porque se siente realmente fatalista. Estoy atrapada en esta oscuridad en este momento, y no me había sentido así en probablemente 20 años”, compartió Applegate.

Mira: Fallece querida conductora de Televisa a los 34 años; fue víctima de cáncer de mama

Christina Applegate posando sonriente / Instagram

Christina Applegate buscará ayuda profesional

La esclerosis múltiple ha dejado secuelas físicas en Applegate, quien recientemente apareció en los premios Emmy 2024 utilizando un bastón para moverse en el escenario. “Estoy siendo realmente honesta. No disfruto vivir. No lo disfruto. Ya no disfruto las cosas”, confesó.

Checa: Ángela Aguilar estaría distanciada de su papá Pepe Aguilar ¿por romance con Nodal? Esto se sabe

Applegate reconoce la importancia de buscar ayuda terapéutica para enfrentar sus emociones, aunque admite sentir miedo de lo que pueda encontrar al “abrir esas compuertas” emocionales.

¿Quién es Christina Applegate?

Christina Applegate, nacida el 25 de noviembre de 1971 en Hollywood, California, es una aclamada actriz conocida por su versatilidad en la pantalla. Saltó a la fama por su papel como Kelly Bundy en la serie de comedia ‘Matrimonio con hijos’, y desde entonces ha cautivado a los espectadores con su talento en una variedad de géneros.

Además de su trabajo en televisión, ha destacado en películas como ‘El dulce sabor del éxito’ y ‘Malas madres’. Su valentía al hablar sobre su batalla contra la esclerosis múltiple y la depresión ha inspirado a muchos y demuestra su fuerza como mujer y artista.

Christina Applegate posando sonriente / Instagram

¿Qué es la esclerosis múltiple?

De acuerdo con Mayo Clinic, La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta principalmente al cerebro y la médula espinal. En esta enfermedad, el sistema inmunológico del cuerpo ataca la mielina, que es la capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Esta inflamación daña la mielina y, en algunos casos, también puede dañar el tejido nervioso subyacente.

Mira: Revelan que Paco Stanley sobrevivió a un atentado previo al que resultó fatal