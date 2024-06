Revelan que Paco Stanley sobrevivió a un atentado previo al que resultó fatal

Se acercan 25 años del trágico atentado del icónico comediante y conductor Paco Stanley, y el misterio que rodea su muerte sigue sin resolverse. En medio del estreno de los últimos capítulos de la serie ‘Quién lo mató?’, el exproductor Pepe Cabello, exmano derecha de Stanley, ha hecho revelaciones que avivan las teorías sobre el crimen, que dan luz sobre un lado oscuro que hasta ahora no se había explorado y se habían quedado solo en teorías.

Pepe Cabello destapa la relación de Paco Stanley con ‘el Señor de los cielos’

Cabello y Stanley formaron un dúo exitoso en la década de los 90, pero su relación se deterioró considerablemente antes del atentado. Según Cabello, Stanley se volvió una persona paranoica y controladora, incluso al punto de decirle cómo debía vestirse. A pesar de las dificultades, Cabello se asoció con Stanley para conseguir financiamiento para su programa.

En este contexto, Cabello confirmó la estrecha amistad que Stanley tenía con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como ‘el Señor de los cielos’, uno de los narcos más poderosos de México en la década de los 90. “Era muy de amistad, de tomar la copa, de charlar”, dijo Cabello en una entrevista con Inés Moreno en su canal de YouTube, sobre la relación entre Stanley y Carrillo Fuentes, admitiendo también que hacían “shows para su gente”.

Paco Stanley sufrió una am3n4za y un atentado previo

Cabello también reveló un dato crucial que hasta ahora no se había hecho público: un asalto vi0lento en un restaurante donde Stanley cenaba con su familia. “Llegaron con Paco a decirle: ‘Nos mandaron a m4tarte’”, contó. Este incidente habría ocurrido unos días antes de que él terminara su relación laboral con Stanley.

“Un domingo que Paco fue a comer con su familia a un restaurante que estaba en la colonia Nápoles. Ahí hubo un asalto masivo en el lugar. Había varias personalidades. Llegaron con Paco a decirle: ‘Nos mandaron a mat4rte’, y le quitaron un reloj que traía que era del Tenorio (Cómico). Ese domingo me habló por teléfono y yo fui a su penthouse y ahí fue donde me platicó lo que me había pasado. Eso fue antes de que yo terminara mi relación con él”, contó.

El conductor habría recibido una amenaza de muerte antes del atentado donde perdió la vida / Twitter: @PacorroStanley

Poco tiempo después de esta terrible situación, Paco Stanley fue víctima de un atentado que le costaría la vida. El crimen, que hasta la fecha no ha sido esclarecido, conmocionó a México y dejó un vacío irreparable en el mundo del espectáculo con su pérdida.

Estas revelaciones del productor aportan nuevas piezas al rompecabezas del día que perdió la vida Paco Stanley y reavivan las interrogantes sobre el móvil del crimen, así como las personas involucradas, ya que en su momento Mario Bezares y Paola Durante fueron encarcelados al ser los principales sospechosos. Así, a 25 años de su muerte, la búsqueda de la verdad continúa.

