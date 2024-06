Victoria Ruffo destapa que ya se encontró con Eugenio Derbez ¡así fue el momento!

Tlaxcala, Tlaxcala.- Victoria Ruffo celebró su cumpleaños 62 trabajando en la obra Las leonas. Fue festejada por el productor Omar Suárez, sus hijos Anuar y Vicky, y sus compañeras en el teatro CCU. Platicamos con la actriz sobre cómo se siente y también de cómo espera que sea el reencuentro con Eugenio Derbez ahora que su hijo José Eduardo los convierta en abuelos.

“No iba a trabajar en mi cumpleaños. Después lo pensé y me di cuenta de que es una bendición. Así que decidí dar función. Agradezco a Dios por reunirme con gente que me brinda amor, protección y ahora una próxima nieta”.

“Mi marido, Omar Fayad, me felicitó temprano. Hay mucha diferencia de horario con Noruega. Aquí eran como las seis de la mañana. Me dejó mensaje. A lasonce le llamé. Me mandó flores hermosas. Platicamos más de una hora”.

Mira: Mario Bezares hace una broma relacionada con Paco Stanley y las redes lo tunden: “De muy mal gusto”

Victoria Ruffo celebró su cumpleaños en el escenario / Liliana Carpio

“El amor aún de lejos es amor. Un amor de pareja que va cambiando conforme pasan los años se transforma en algo hermoso. En el amor lo que debe importar es el respeto, la confianza y la admiración. Esas tres cosas las tenemos. Nos aceptamos como somos. Nos admiramos. Ya no es la pasión desbordante como al inicio, pero nos amamos más. Pedí salud para seguir disfrutando de tantas bendiciones”.

Checa: Victoria Ruffo tomó terapia, luego de su divorcio de Eugenio Derbez, que le ayudó a “perdonarse”

La actriz estaba feliz en su cumpleaños / Liliana Carpio

El reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez: Incómodo y divertido

Respecto a que José Eduardo venderá la foto del reencuentro con su papá nos dijo: “Sí, ya debe estar planeando cómo tomar la foto y donde nos va a reunir. Pero diré algo que nadie sabe hasta hoy. Hace seis años coincidimos Eugenio Derbez y yo en Los Ángeles. Fue justo cuando habían dicho que se había muerto. Yo fui a un programa y José Eduardo fue conmigo. Le pedí que le hablara a su papá, no fuera a ser cierto. Qué bonito, ¿no? (ríe). Mi hijo dijo que si hubiese sido real ya sabría. Al día siguiente, se quedó de ver con él en un mall (centro comercial) Ellos desayunaron y yo me fui de compras”.

“Me fui con una amiga y, para suerte, ambos estaban en el mismo mall. Entré a la tienda Zara y veo que está Eugenio con José Eduardo. Al vernos, nos quedamos callados. Nos miramos y solo dijimos: ‘Hello’. José Eduardo sale del vestidor y nos ve a los dos como ‘¿Todo bien? ¿Están bien?’ Le dije que sí. Que lo que se estaba comprando de ropa estaba súper bien, solo que la chamarra que traía ¡estaba horrible! Me dijo: ‘Esa la escogió mi papá’. Entonces mejor me fui (ríe)”.

Puedes ver: Productor acusa a Rocío Banquells de insultos y golpes; la denunciará ante las autoridades

José Eduardo convertirá a Victoria y a Eduardo en abuelos / Instagram: jose_eduardo92

“Las cosas pasan. Con el tiempo te ríes de lo que parecían ser pantanos y pues no fue para tanto. Así qué, reencuentro ya hubo. A seguir adelante y veremos cómo fluye todo”.

También nos platicó que el elenco de Las leonas hará un reality show: “No sé cuánto voy a despepitar, pero finalmente es algo tras bambalinas. De cómo nos llevamos, qué hacemos durante el viaje ‘las leonas’”, concluyó.

Enuentra más historias como esta en tu revista TVNotas impresa o digital. ¡No te la pierdas!