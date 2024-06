Victoria Ruffo tomó terapia, luego de su divorcio de Eugenio Derbez, que le ayudó a “perdonarse”

En su momento, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez protagonizaron una de las separaciones más sonadas de la farándula mexicana, a finales de los años 90. Los famosos estuvieron juntos por cinco años y tuvieron a José Eduardo Derbez.

Tras su ruptura, la relación entre los actores fue muy tensa durante mucho tiempo. Hace algunos años, el también comediante afirmó que él y Ruffo acordaron tener una boda falsa para calmar a los medios. Sin embargo, la estrella de telenovelas sostiene que su ex la engañó y sí creyó que el enlace era real.

Asimismo, Victoria acusó a Eugenio de no haber dado manutención para su hijo cuando era pequeño, algo que el comediante ahora toma con humor, pese a que en su momento le causó un “gran dolor”.

Actualmente, tratan de no dar muchas declaraciones uno sobre el otro. No obstante, hace poco Derbez admitió estar nervioso por reencontrarse con Victoria tras el nacimiento de su nieto.

Eugenio Derbez sentado un sillón hablando / Facebook: Eugenio Derbez

No te pierdas: Dulce y Lucía Méndez, ¿amigas de nuevo?: “La amistad es para siempre”

Victoria Ruffo dice que la terapia le ayudó a “perdonarse” después de su relación con Eugenio Derbez

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo abrió su corazón y contó lo que significó para ella haber acudido a terapia tras separarse de Eugenio Derbez, en 1999.

“Cuando terminó mi relación con Eugenio, tomé terapia, un rato. No es difícil o fácil (pedir ayuda). Tú, de repente, necesitas sacar cosas o entender ciertas cosas. Me logré perdonar yo. No necesito perdonar a nadie. (Lo importante es) quererme, perdonarme por lo bueno y malo que ha pasado en mi vida” Victoria Ruffo

A palabras de la actriz, la terapia y el tiempo le han ayudado mucho a superar esa relación y hacer “chistes” sobre el asunto. Incluso, se dijo dispuesta a tomarse una foto con él, en cuanto nazca su nieta, pues entiende la unión que tienen como abuelos paternos.

“Tenemos que tomarnos una foto. Somos los abuelos paternos. Tenemos que tomarnos una foto a fuerzas. El público es lindo, entregado, cariñoso y obviamente van a saber de quién estoy hablando”, indicó.

Checa: Cazzu deja de seguir en redes a Ángela Aguilar, que está de viaje con Nodal en Roma

José Eduardo Derbez no quiere repetir los mismos errores que sus padres

Aunque actualmente José Eduardo Derbez mantiene una excelente relación con sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, admitió que sus ellos cometieron ciertos errores durante su crianza, los cuales no quiere repetir con su hija.

“Yo creo que intentas no cometer los mismos errores que tus papás cometieron contigo, y agarras las cosas buenas y las cosas malas las quitas para no volver a repetir ese patrón. Yo creo que si me faltó tiempo con mis papás, espero poder dárselo a mi hija”, contó en una entrevista.

Mira: Nodal y Ángela Aguilar juntos en Roma y ahora en Estados Unidos, ¿romance?: FOTOS