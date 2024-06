Productor acusa a Rocío Banquells de insultos y golpes; la denunciará ante las autoridades

Hugo Mejuto, el productor del concepto ‘GranDiosas’ salió a hablar en una entrevista y reveló que fue agredido física y verbalmente por la cantante Rocío Banquells.

Aunque llevan trabajando juntos por más de 10 años en el concepto de conciertos que reúne a grandes voces femeninas de la balada, hoy, Hugo Mejuto y Rocío Banquells protagonizan una polémica.

En entrevista con el canal de YouTube ‘Dulce y picosito’, el productor acusó a la famosa de darle un puñetazo e insultarlo porque se molestó con él en un show.

El productor denuncia a Rocío Banquells / Instagram

¿Qué pasó entre Rocío Banquells y el productor Hugo Mejuto en GranDiosas?

Según Mejuto, todo sucedió el pasado 10 de mayo en un concierto del concepto en Playa del Carmen. El productor afirma que tuvo que quitar una de las canciones de Rocío del programa debido a irregularidades que estaban presentando técnicamente. Para protegerla y evitar que sucediera algo peor, decidió quitarla, lo que molestó a la cantante que según dice Hugo “se lo tomó personal”.

Más tarde, en medio de su enojo, la cantante se quitó los audífonos que usan los artistas en el escenario por medio de los que escuchan indicaciones de producción, pistas musicales y demás.

Por este motivo, la cantante no pudo escuchar cuando dieron entrada para terminar el show y no entró al escenario, además de que sus compañeras tuvieron que cantar su parte para que no se sintiera más su ausencia.

Según el productor, al terminar el concierto, Rocío se fue contra él: “Se le ocurrió decirme pe… y con el puño darme un golpe”.

Hugo Mejuto dice que demandará a Rocío Banquells

El productor mencionó que tomará medidas en contra de la cantante por las agresiones hacia su persona aquel día.

“Para que ella entendiera la gravedad de la falta de autocontrol que tuvo y que eso en la sociedad no se puede permitir… No lo puedo dejar pasar porque mando el mensaje que todo el mundo me puede golpear, pero tengo que ir a Playa del Carmen con mi abogado y levantar una denuncia de hechos y es muy incómodo para mí”, comentó.

Además, el productor dijo que no es la primera vez que lidiaba con el carácter de la cantante y que habían tenido algunos problemas en el pasado. “No me gustaría estar contando… pero con el temperamento de nosotros evidentemente ha habido diferencias. La diferencia, por ejemplo, con Dulce es que con ella lo puedes hablar… Entonces sí hay reacciones que ha tenido que no son normales y que son de cuidado”, sentenció.

El productor de GranDiosas exhibe problema con Rocío Banquells / TVNotas

Hugo finalizó contando la vez que Rocío se enojó porque una persona de producción le había dado mal el llamado del día y llegó a romperle papeles en la cara, lo que fue resaltado por el productor y le dijo que no estaba bien que lo hiciera.

Recordemos que no es la primera vez que se ven discusiones en la producción de Mejuto. El reconocido productor ha tenido problemas con otras famosas del elenco como Karina y Dulce en el pasado.