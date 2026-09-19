Aylín Mujica revela los resultados de la autopsia de su hijo Mauro Menéndez a dos meses de su trágica muerte

Además de que Aylín Mujica se sincerara sobre el destino de las cenizas de su hijo Mauro Menéndez, la actriz compartió con la prensa los resultados de su autopsia a dos meses de su muerte. ¿Cuál es la verdadera causa de su fallecimiento? ¡Te contamos los detalles!

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Aylín Mujica destapa los resultados de la autopsia de su hijo, Mauro Menéndez. / Redes sociales

¿Cuándo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

Fue la mañana del 17 de julio cuando se reportó la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. La actriz se enteró del fallecimiento de su hijo una noche antes de que se diera a conocer la noticia, mientras se encontraba en las grabaciones de Top chef VIP.

Tan solo unos días después del lamentable suceso, Aylín Mujica concedió una entrevista en la que compartió detalles sobre la muerte de su hijo a los 31 años. Mauro Méndez, DJ profesional conocido como Maahez, se encontraba en la isla de Barbados, en el Caribe, cuando se desplomó y convulsionó, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado… Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión'… Siete veces lo revivieron”. Aylín Mujica

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Él es Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió a los 31 años. / Redes sociales

¿Cuáles fueron los resultados de la autopsia de Mauro Menéndez, conocido como Maahez?

A más de un mes de que el papá de Mauro Menéndez revelara que el ‘vape’ podría haber acabado con la vida de su hijo, Aylín Mujica compartió con la prensa los resultados de la autopsia y abordó directamente el uso del cigarrillo electrónico.

“Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”, compartió Mujica antes de sincerarse sobre la falla en los órganos que sufrió y, según la autopsia, es la causa de su muerte:

“Lo de la autopsia que le hicieron fue que tenía, murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos. Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un infarto”. Aylín Mujica

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¿Qué hará Aylín Mujica con las cenizas de su hijo, Mauro Menéndez?

En ese mismo encuentro con la prensa, Aylín Mujica compartió que aún no recibe las cenizas de su hijo, pero ya sabe cuál será su destino. De acuerdo con la participante de Top chef VIP, depositará las cenizas en un cementerio submarino ubicado frente a las costas de Florida, Estados Unidos.

“Vamos a tirar las cenizas en el único cementerio que existe en el mundo bajo del mar. Está lleno de símbolos que a Mauro le encantaban, como el león y los extraterrestres”, contó Mujica para Ventaneando.

Por el momento, Aylín Mujica no ha dado nuevos detalles sobre la muerte de su hijo, pero está en espera de que sus cenizas sean trasladadas a Miami luego de más de dos meses de su fallecimiento.

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