Paulina Rubio se roba el show en la boda de su prima; protagoniza inesperado momento en plena pista: VIDEO

En las últimas horas las redes sociales se han inundado de videos en los que aparece Paulina Rubio en México, pero no por un compromiso de trabajo, sino debido a un tema familiar que la llevó a dejar su casa en Miami Beach por algunos días.

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Paulina Rubio / Redes sociales

Paulina Rubio en México, la visita que rompió las redes

Fue a través de su cuenta oficial de X que el periodista Raúl Gutiérrez compartió un video en el que da a conocer que Paulina Rubio habría llegado a nuestro país como invitada especial a la boda de una de sus primas.

Fiel a su estilo y demostrando que sigue siendo una pop star, Paulina Rubio se robó el show durante la celebración al interpretar y bailar uno de los mayores éxitos de su carrera.

En el video de apenas unos segundos de duración se puede ver a una Paulina relajada y más feliz que nunca cantando “Yo no soy esa mujer”, mientras convive, baila y se divierte con el resto de los asistentes al enlace matrimonial.

Imagínense que es tu boda y eres prima o primo de Paulina Rubio, ¡y la Chica Dorada te roba el show en la pista de baile! 💃🏻✨ Pues así le pasó a la chica dorada, quien está en México y no aterrizó expresamente para un show o espectáculo… o digamos que sí, pero no. 😂



Pau vino… pic.twitter.com/cvT5uUyz1T — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 13, 2026

Como era de esperarse, al notar la presencia de ‘la Pau’ en la pista, los invitados dejaron que la cantante se quedara en el centro, mientras, como si se tratara de un concierto privado, cantaban a todo pulmón.

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Paulina Rubio visitó México por un compromiso familiar. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Rubio tras ser criticada por robarse el show en la boda de su prima?

Aunque en el video filtrado se puede ver a los asistentes felices de la vida por compartir con ‘la Chica dorada’, los internautas no se han quedado callados, alegando que este era un momento especial para la pareja que estaba contrayendo nupcias, y que el proceder de la cantante solo demuestra que le encanta el protagonismo.

Por si fuera poco, la intérprete de “Ni una sola palabra” acudió a la boda con un vestido de color blanco, acción que también le provocó criticas.

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Paulina Rubio se mantiene en el mundo de la música. / IG: @paulinarubio

¿Qué es de la carrera de Paulina Rubio hoy en día?

Pese a que Paulina Rubio fue una de las estrellas más grandes de los 2000, tuvo algunos años de inactividad provocando que su carrera se apagara de algún modo.

Durante este periodo, Paulina Rubio también ha luchado con momentos complicados a nivel personal, tal como la batalla legal por la custodia de su hijo con Colate.

En la actualidad, Paulina Rubio ha estado trabajando en su música, logrando posicionarla entre el gusto de las nuevas generaciones.