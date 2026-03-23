Daniela Magún habla del supuesto distanciamiento con María José: ¿Hay pleito entre excompañeros?

La relación entre el grupo Kabah y la exintegrante cantante María José volvió a colocarse en medio de la polémica, luego de que Daniela Magún fue cuestionada sobre un posible distanciamiento. La integrante de la agrupación respondió a las dudas que han surgido en torno al vínculo con su excompañera, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Daniela Magún revela si hay conflicto entre Kabah y María José y cómo se comunican hoy. / Redes sociales

¿Hay conflictos en Kabah?

En medio de la evolución del concepto del 90’s Pop Tour con su formato ‘el Antro’, Daniela Magún habló en entrevista con medios sobre los cambios implementados en el espectáculo, incluyendo la decisión de presentar versiones más breves de las canciones para dar dinamismo al show y mantener vigente la propuesta ante el público.

“Es lo que sea en la vida, digamos, un doctor se tiene que seguir actualizando y yendo a congresos, en la vida uno tiene que seguir actualizándose y dándole la vuelta a las cosas, el 90’s tiene muchísima vida y el chiste es no sentarnos en nuestros laureles y decir ‘Ya funciona, dejémoslo así’”, expresó al referirse a la forma en la que el proyecto ha buscado renovarse sin perder su esencia.

En ese mismo contexto, la integrante de Kabah también abordó la posibilidad de que todos los miembros de la agrupación compartan escenario nuevamente. “No hay conflicto, no te miento, me encantaría que estuviéramos todos porque eso para mí es una zona de confort, me hace más feliz, pero estamos en una edad en que nos tenemos que respetar y validar las decisiones”, señaló, al hablar sobre las dinámicas actuales entre sus compañeros.

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¡Se destapa todo! Daniela Magún habla del supuesto distanciamiento con María José. / Redes sociales

¿Los integrantes de Kabah están distanciados de María José?

En medio de las especulaciones sobre la relación entre Kabah y María José, Daniela Magún abordó el tema en un encuentro con medios y aclaró que no existe un distanciamiento, al tiempo que explicó cómo se mantiene la comunicación entre los integrantes del grupo y su excompañera.

La cantante señaló que el contacto entre todos continúa de manera constante, incluso a través de un chat en el que participan los seis miembros, incluidos Apio Quijano, Sergio Ortiz O’Farril, René Ortiz Martínez y Federica Quijano. “Sí, siempre estamos en comunicación, tenemos un chat de los seis junto con María José. Todo el día, todo el tiempo, hablamos demasiado (con María José)”, expresó.

Con estas declaraciones, Daniela Magún dejó ver que la relación se mantiene activa en el ámbito personal, más allá de los proyectos individuales de cada uno, y que el vínculo construido a lo largo de los años sigue presente a través de la comunicación cotidiana entre todos los integrantes.

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¿María José planea volver con Kabah?

María José, exintegrante de Kabah, habló sobre la posibilidad de volver a compartir escenario con la agrupación que formó junto a Apio Quijano, Daniela Magún, Sergio O’Farril, Federica Quijano y René Ortiz. La cantante fue cuestionada sobre si existen planes de reencuentro y compartió su postura respecto a esta etapa de su carrera.

La intérprete destacó el aprendizaje y los lazos que conserva con sus excompañeros, aunque dejó claro que actualmente su enfoque está en sus proyectos individuales y que, por ahora, no contempla un regreso formal con el grupo.

“Kabah siempre ha sido una gran escuela para mí, yo ahorita estoy muy dedicada a lo mío, nunca digo que no, son mis hermanos, los quiero y los adoro, pero no este momento no hay planes para estar con ellos”, expresó al referirse a la agrupación que marcó sus inicios en la música pop.

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