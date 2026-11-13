Federica Quijano confiesa cómo es la relación de su hijo con su novia; suelta bomba sobre posible boda: “La ama”

Después de que Federica Quijano se sincerara sobre el doloroso reto de cuidar a su hijo autista, la querida integrante de Kabah rompió el silencio acerca del vínculo que su pareja mantiene con su primogénito y dejó entrever la posibilidad de llegar próximamente al altar. ¿Será que pronto escucharemos habrá boda? ¡Te contamos los detalles!

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¿Federica Quijano en planes de llegar al altar?

¿Cuál es el principal reto que Federica Quijano enfrenta al ser mamá de un niño autista?

Tras hablar con TVNotas sobre el episodio que vivió con su hijo en 2024, Federica Quijano ofreció nuevas declaraciones sobre la labor diaria que implica ser madre de un menor diagnosticado con autismo. Lejos de sentir temor de un nuevo episodio de agresión física durante las crisis de su hijo, explicó que su mayor preocupación está en no contar con la fortaleza necesaria para atenderlo por sí misma, motivo por el cual se mantiene trabajando.

En ese mismo encuentro, la cantante detalló la razón detrás de su esfuerzo profesional y la visión a futuro que busca construir para garantizar el bienestar del joven. “Físicamente es mucho más fuerte que yo. Evidentemente, yo no puedo ser su cuidadora toda la vida. Entonces, lo que quiero es seguir trabajando hasta donde me dé Dios vida para poderle encontrar un lugar donde lo respeten, no abusen de él, esté bien cuidado y protegido. Que tampoco sea una carga para mí”, expresó.

Asimismo, la integrante de Kabah reconoció que acompañar a su hijo en el día a día conlleva una carga emocional demandante. No obstante, reiteró que, pese a lo difícil del panorama, su prioridad sigue siendo brindarle un entorno digno y seguro. “Sí es complicado y sí es un trabajar”, puntualizó.

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Tras haber sido agredida por su hijo autista, Federica Quijano revela su mayor temor. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @federicaquijano / Redes sociales

¿Cómo es la relación de la novia de Federica Quijano y su hijo?

En un nuevo encuentro con la prensa, Federica Quijano habló para los micrófonos de Las Estrellas sobre el papel que juega su actual pareja, Vanessa Rodríguez, dentro de la dinámica familiar. De acuerdo con la intérprete, existe un importante lazo que se ha formado entre su novia y su hijo Sebastián

Asimismo, la cantante subrayó la tranquilidad que le brinda saber que su hijo cuenta con alguien más que vela por su bienestar, incluso pensando en escenarios complejos a futuro. “Sebastián la ama, la adora, y confío plenamente en que si algo me pasara, sé que ella va a cuidar a Sebastián”, confesó, destacando la entrega de su pareja.

De igual manera, Federica relató cómo Vanessa Rodríguez se ha convertido en un respaldo vital durante los episodios más complicados en casa, interviniendo para protegerla cuando las crisis de su primogénito escalan de intensidad:

“Inclusive ha habido crisis muy fuertes que me va a atacar y Vane me defiende y lo quita. Entonces con mi hijo es un sube y baja de emociones todo el tiempo”. Federica Quijano

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¿Federica Quijano contempla llegar al altar con Vanessa Rodríguez?

Federica Quijano dejó abierta la puerta a un posible enlace matrimonial en el futuro con Vanessa Rodríguez; aunque en aquel momento aclaró que no existían preparativos ni compromisos formales en marcha, sí admitió que la idea de casarse había comenzado a rondar sus pensamientos: “Pues la verdad es que nunca lo había pensado ni nada y la verdad es que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?”.

Hoy en día, tras superar juntas algunas de las crisis de Sebastián, la relación parece haberse fortalecido aún más. Al ser cuestionada nuevamente sobre si ya hay planes concretos de boda, Federica Quijano sorprendió con su respuesta:

“Estamos en esas, igual en uno de esos capítulos ya damos anillo o algo. No sé, uno puede estar lleno de sorpresas”. Federica Quijano

Hasta ahora, no existen planes concretos de una boda, pero la posibilidad de que den un paso más en su relación ya ha comenzado a generar emoción. ¿Sorprenderán en algunos meses?

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