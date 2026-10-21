Federica Quijano se sincera sobre el doloroso reto de cuidar a su hijo; ¿teme que la vuelva a agredir? “Complicado”

Semanas atrás, Federica Quijano se sinceró con TVNotas sobre su mayor temor tras haber sido agredida por su hijo autista en 2024; ahora, en un nuevo encuentro con la prensa, la cantante de Kabah compartió la principal razón por la que busca seguir trabajando pese a ser una madre cuidadora. ¡Te contamos los detalles!

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Federica Quijano habla de la dura batalla con su hijo autista. / IG

¿Cuál es el mayor miedo de Federica Quijano como mamá?

Luego de que Federica Quijano habló sobre la crisis que su hijo vivió en Mérida y lo llevó a ser trasladado sedado a la Ciudad de México, la cantante habló con TVNotas sobre su mayor miedo como mamá cuidadora de un niño autista.

Quijano explicó que, a lo largo de 19 años, ha sido crítico como familia no saber lo que tiene o qué le pasa en un momento de crisis, pues aunque ya es mayor de edad, no cuenta con el vocabulario de un joven y su memoria es a corto plazo, lo que la ha llevado a tener miedo de no poder controlar sus crisis en el futuro.

“Él sigue creciendo y yo también. Ya no me haré más joven o fuerte. Lo único que me queda es buscar alternativas para que él tenga una mejor vida, encontrar un lugar donde lo puedan tratar de cierta manera y lo protejan de él mismo. Me encantaría que alguien se atreviera a hacer un lugar para nuestros niño”. Federica Quijano

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Federica Quijano habla de la dura batalla con su hijo autista. / Facebook: Federica Quijano

¿Cómo se siente Federica Quijano al ser mamá de un joven autista?

Tras compartir sus sentimientos con TVNotas, Federica Quijano dio nuevas declaraciones a la prensa, donde una vez más, se sinceró sobre el trabajo que realiza todos los días al ser mamá de un niño autista. De acuerdo con la intérprete de música pop, lejos de que tema que el pequeño la vuelva a agredir, es consciente de que no siempre tendrá la fuerza para estar a su cuidado, lo que la ha llevado a seguir trabajando:

“Físicamente es mucho más fuerte que yo. Evidentemente, yo no puedo ser su cuidadora toda la vida. Entonces, lo que quiero es seguir trabajando hasta donde me dé Dios vida para poderle encontrar un lugar donde lo respeten, no abusen de él, esté bien cuidado y protegido. Que tampoco sea una carga para mí”. Federica Quijano.

La integrante de Kabah reconoció que estar a su cuidado es un trabajo complicado y doloroso, principalmente por las crisis que enfrenta su hijo. Sin embargo, pese a lo complejo de la situación, busca poder ofrecerle un lugar mejor. “Sí es complicado y sí es un trabajar”, agregó.

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Él es Sebastián, actualmente de 19 años. Le diagnosticaron autismo desde su infancia. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @federicaquijano

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Federica Quijano y cuál es su estado actual?

Federica Quijano, hermana de Apío Quijano, explicó en ese mismo encuentro con la prensa que su hijo se encuentra bien actualmente y, aunque las crisis son parte del trastorno del espectro autista (TEA) que padece, hay días mejores que otros gracias al apoyo de las personas que la acompañan.

“Ya aquí está más tranquilo, contenido. Está con las nanas y las personas con las que creció y está muchísimo mejor; tiene días de crisis, que evidentemente no las voy a poder cambiar, pero hay días mejores que otros”. Federica Quijano

De esa forma, Federica Quijano dejó claro que, pese a los desafíos que enfrenta como cuidadora de su hijo mayor, sigue trabajando para darle un mejor futuro en un espacio donde esté cuidado y protegido, pero sobre todo, donde no le hagan daño.

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