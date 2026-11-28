En medio de los rumores sobre un supuesto nuevo distanciamiento entre Yahir y su hijo Tristan, el cantante se pronunció públicamente sobre una polémica que ha enfrentado el joven en los últimos días.

Y es que, después de que se le viera vendiendo aguacates en la calle, Tristan ha recibido una serie de comentarios y críticas en redes sociales.

Por esta razón, su papá fue cuestionado por la prensa sobre su opinión acerca del trabajo de su hijo y fue muy claro al expresar su postura. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Yahir posando con su hijo Tristan / Instagram: @yahirmusic

¿Por qué critican a Tristán, hijo de Yahir, por vender aguacates?

La polémica comenzó luego de que se difundieran imágenes de Tristan vendiendo aguacates en un puesto en la calle; las cuales comenzaron a circular en redes, donde algunos usuarios se sorprendieron al verlo trabajando en esa actividad.

A partir de entonces, surgieron comentarios que cuestionaban que el joven tuviera que trabajar de esa manera, mientras su papá es un cantante reconocido. Además, algunos internautas señalaron que Yahir se había mostrado más cercano a su sobrino Gibrán, con quien ha aparecido en distintos eventos públicos, que a su propio hijo.

Estas comparaciones desataron nuevas críticas y reavivaron los rumores sobre un posible distanciamiento entre padre e hijo.

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Tristan, hijo de Yahir, vendiendo aguacates / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Yahir a las críticas contra su hijo Tristan?

Durante un encuentro con la prensa, Yahir no dudó en salir en defensa de su hijo y dejar claro que está orgulloso de él, y que la razón por la que no aparece con Tristan, es porque el joven decide estar alejado de las cámaras.

El cantante aseguró que Tristan está buscando salir adelante por sus propios medios y que cuenta con todo su apoyo. Asimismo, dejó claro que respetará cualquier decisión que tome su hijo respecto a su trabajo y forma de ganarse la vida. Incluso, destacó que le parece un gran trabajo que esté esforzándose por conseguir sus propios ingresos.

Mi hijo está trabajando, buscándose la vida. Si él quisiera estar aquí conmigo,estaría aquí. Si él quisiera hacer tele, hacer música, hacer lo que quiera, yo lo voy a apoyar. Y lo que está haciendo ahorita, también le apoyo. Perdón la expresión, pero ‘hay que chinga**e’.” Yahir

El intérprete también recordó que antes de alcanzar el reconocimiento en la música, estuvo en otros trabajos, por lo que considera que ninguna actividad honrada debería ser motivo de vergüenza o críticas.

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🏪🥑 “Que le chingue, Tristán”: Yahir rechaza las críticas hacia su hijo por vender aguacates en la calle y asegura que lo apoyará independientemente del camino profesional que decida tomar. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/zZEGec6eUM — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 27, 2026

¿Yahir y Tristan están distanciados nuevamente? Esto respondió el cantante

Los rumores sobre un nuevo distanciamiento entre Yahir y Tristan surgieron luego de que el cantante revelara que Tristan lo había dejado plantado durante un evento en Hermosillo, situación que volvió a generar dudas sobre cómo era su relación.

Sin embargo, tiempo después, el intérprete aclaró que ya había retomado el contacto con su hijo e incluso había logrado verlo en algunas de las ocasiones en que viaja a Hermosillo. Yahir aseguró que las cosas entre ellos están bien y que no existe un distanciamiento, por lo que dejó claro que mantiene comunicación con Tristan y no duda en expresarle su amor.

“Es un chamacazo, de bonitos sentimientos. Tenemos muy buena comunicación. Ya lo voy a ver pronto. Ya voy para Hermosillo después de Mazatlán unos días” Yahir

De esta manera, el cantante descartó que exista algún conflicto entre ellos.

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