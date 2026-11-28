Recientemente, Mía Rubín confirmó que terminó su relación con Tarik Othón, luego de tres años de noviazgo. La declaración de la cantante puso fin a un rumor que ya llevaba algunas semanas circulando en redes sociales.

Tras la separación, han surgido especulaciones sobre los motivos de la ruptura y los términos en los que se dio, así como sobre si existe algún tipo de resentimiento o contacto entre ellos después de anunciar el fin de su romance.

En medio de esta ola de comentarios, la hija de Erik Rubín estrenó su nueva canción, ‘Replay’, como parte de su próximo álbum. Sin embargo, algunos comenzaron a relacionar el lanzamiento con su reciente ruptura y a preguntarse si la letra tendría algún mensaje para su expareja. ¿Mía le dedicó esta canción a Tarik? Te contamos.

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Mía Rubín y Tarik Othón terminaron su relación / Instagram: @miarubinlega

¿Por qué terminaron su relación Mía Rubín y Tarik Othón?

Fue la propia cantante quien confirmó la ruptura y explicó que la decisión estuvo relacionada con los proyectos personales y profesionales que ambos quieren cumplir por su propia cuenta.

En un encuentro con la prensa, la hija de Erik Rubín contó que Tarik tiene planes de mudarse a España para continuar con sus sueños como rejoneador, mientras que ella seguirá en México para enfocarse en su carrera musical.

Aunque reconoció que el desenlace no fue como lo había pensado, Mía aseguró que se trató de una decisión que tomaron en conjunto y descartó que hubiera algún conflicto o una tercera persona involucrada.

“No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos. La verdad es que no hay drama, no hay ninguna historia detrás, simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos”. Mía Rubín

La cantante también dejó claro que conserva un cariño especial por su expareja y que siempre le deseará lo mejor en esta nueva etapa.

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Mía Rubín anunció el fin de su relación con Tarik Othón / Foto: IG/miarubinlega

¿Cómo es ‘Replay’, la nueva canción de Mía Rubín que llamó la atención por su letra?

El 12 de noviembre, Mía Rubín estrenó ‘Replay’, su nuevo sencillo con una propuesta más enfocada en el pop, que marca una nueva etapa en su carrera musical.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el significado de su letra, pues aborda la dificultad de superar una relación amorosa y dejar atrás a una persona que sigue presente en los pensamientos y recuerdos, incluso cuando existe la intención de seguir adelante.

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¿Mía Rubín le dedicó ‘Replay’ a su exnovio Tarik Othón?

Mía Rubín no ha dicho que ‘Replay’ esté dedicada a Tarik Othón. De hecho, en ningún momento de la canción lo menciona ni hace alguna referencia directa a él o a su relación.

Tampoco la cantante ha señalado que la letra tenga relación con alguna experiencia de su vida sentimental. Sin embargo, las especulaciones surgieron por el significado del tema, pues habla de una relación que parece repetirse y de la dificultad de dejar atrás a una persona.

En algunas estrofas, la cantante habla de no querer caer nuevamente en una historia que parece repetirse, pero también reconoce que le cuesta resistirse a esa persona. Frases como “no vuelvo a enredarme”, “siempre acaba mal” y “cada vez que te apareces es un déjà vu” despertaron comentarios entre sus seguidores.

A esto se sumó el momento en que fue estrenada, apenas unos días antes de que Mía hiciera pública su separación de Tarik, lo que llevó a algunos seguidores a relacionar la canción con su ruptura.

Por ahora, todo apunta a que se trata de interpretaciones del público, pues no existe una confirmación de que ‘Replay’ tenga como destinatario a su expareja.

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