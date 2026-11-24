Después de que Claudia Martín enfrentara críticas a su cuerpo tras convertirse en mamá, la protagonista de melodramas como Sin tu mirada y El amor no tiene receta protagoniza una nueva polémica tras compartir un video junto a su esposo, el actor Carlos Said, y su hijo. ¿La señalan de no cuidarlo bien? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Claudia Martín se sometió a trasplante de cabeza? Circula post en redes sociales que lo asegura, ¡FALSO!

Claudia Martín en medio de la polémica tras convertirse en mamá. / Mezcalent

¿Cuál es el video de Claudia Martín y Carlos Said que desató críticas?

A través de sus redes sociales, Claudia Martín dio a conocer que se encuentra fuera de México disfrutando de unas vacaciones junto a su familia. Aunque ha compartido varios clips e imágenes de su viaje, fue particularmente uno el que llamó la atención de sus seguidores debido a la ropa con la que aparece el menor.

Por medio de su cuenta de TikTok, la actriz de telenovelas difundió un video en el que aparece ella junto a su esposo, Carlos Said, y su bebé de 11 meses bailando ‘Me jalo’ de Fuerza Regida; pese a que la pareja se mostró muy sonriente, las críticas no se hicieron esperar con comentarios como:



“Todo mundo bien primaveral, y la doña toda emplumada”.

"¿Por qué el bebé anda muy destapado y ellos con chamarra?”.

“Pues por eso, bien calientito, y lo exponen abruptamente a otra temperatura”.

Lee: ¡Claudia Martín y Carlos Said roban suspiros! Deslumbran con su disfraz de Día de Muertos, FOTO

¿Cuál fue la respuesta de Claudia Martín a los comentarios sobre los cuidados de su bebé?

Debido a que en la publicación varios de sus seguidores mostraron preocupación porque el pequeño estaba descubierto durante la grabación, Claudia Martín respondió contundente ante el mensaje de una usuaria que cuestionó: "¿Por qué ustedes con chamarrotas y el bebé sin calcetines y muy destapado? El frío entra por los piecitos”.

“Amigos, tranquilos, en la carriola estaba con su cobija; lo sacamos 3 minutos y, por supuesto, siempre anda bien cuidado”. Claudia Martín

La respuesta de la actriz recibió el respaldo de varios de sus fans y abrió debate entre los internautas; sin embargo, la intérprete de melodramas se mostró feliz al ver que su hijo ya comienza a seguir el ritmo de la música con tan solo 11 meses de nacido.

Lee: Claudia Martín y su esposo, Carlos Said, sorprenden con FOTO candente, ¡en trajes de Adán y Eva!

Claudia Martín responde contundente a críticas. / Captura de pantalla

¿Por qué la actriz Claudia Martín enfrentó críticas en el pasado por su físico?

Cabe mencionar que no es la primera vez que la actriz es blanco de ataques en redes; anteriormente, Carlos Said defendió a Claudia Martín de las críticas a su físico tras convertirse en mamá y, posteriormente, la propia intérprete también rompió el silencio sobre los comentarios negativos hacia su figura postparto.

Ante los señalamientos, la protagonista de Los ricos también lloran dejó claro que, aunque entiende el peso que tiene la imagen dentro de las telenovelas, su prioridad absoluta es su bienestar y no cumplir con exigencias estéticas inmediatas:

“El físico, como bien dices, es importante, pero es un proceso. Lleva tiempo recuperarte, recuperar tu salud; primero es la salud antes que el físico y en eso estamos. Yo creo que todo es un proceso, no hay prisa y afortunadamente ha habido propuestas”. Claudia Martín

Hasta el momento, Claudia Martín no ha añadido más comentarios sobre los señalamientos por los cuidados de su hijo menor, mientras que Carlos Said tampoco se ha pronunciado al respecto. ¿Las críticas fueron exageradas?

No te pierdas: ¿Carlos Said y Claudia Martín tienen un matrimonio ‘lavanda’? Él rompe el silencio y responde si es gay tras rumores