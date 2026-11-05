¿Claudia Martín se sometió a trasplante de cabeza? Circula post en redes sociales que lo asegura, ¡FALSO!

La actriz Claudia Martín, esposa de Carlos Said, es una de las actrices mexicanas más reconocidas de las telenovelas. Más allá de su trabajo en los foros, la intérprete causa confusión en redes sociales, misma que surgió de una supuesta cirugía a la que se habría sometido. ¿Un trasplante de cabez?

¿Claudia Martín se sometió a trasplante de cabeza? / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de Claudia Martín y un supuesto trasplante de cabeza?

La polémica comenzó a crecer rápidamente en redes sociales cuando la cuenta de X: “Me conte Ja” compartió una serie de fotos en las que aparece la actriz Claudia Martín.

El post estaba acompañado del siguiente mensaje:

¿La recuerdas? Actriz mexicana Claudia Martín se somete a trasplante de cabeza y aparece irreconocible en evento en la noche de ayer. X: Me conte Ja

El texto sorprendió a varios internautas, ya que desconocían un supuesto procedimiento estético de la actriz. Cabe señalar que la gran mayoría desestimaba estas declaraciones, pero otros más sí llegaron a creerlo.

¿La actriz lo reprueba?

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¿Claudia Martín sometida a trasplante de cabeza? / Redes sociales

¿Claudia Martín confirma un reciente trasplante cabeza?

Seguidores de la actriz Claudia Martín esperan una respuesta de la intérprete, aunque queda claro que se trata de un FALSO rumor o de simplemente un comentario “sarcástico” en redes sociales.

Claudia no se ha sometido a un procedimiento de esta índole, y tampoco se ha registrado en la historia algún momento similar en cuanto a estudios médicos.

Estos son algunos de los mensajes que se leen en la publicación:



" ¿Trasplante de cabeza? Eso no existe ”,

”, “ Ora, ¿qué trasplante de cabeza? ¿No será más bien que el corte de pelo no le favorece? ” y,

” y, “ Creí que solo era alguien que se parecía mucho a ella ”.

Por tanto, Claudia Martín NO se sometió a un trasplante de cabeza como lo marca dicho post. ¿Tú qué opinas?

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Reaccionan a supuesto trasplante de cabeza de Claudia Martín / Redes sociales

¿Quién es Claudia Martín?

Claudia Martín es una reconocida actriz mexicana, también comunicóloga, que llegó a la televisión como diseñadora de vestuario, para después descubrir que su pasión es la actuación.

Su debut como actriz de telenovelas fue en 2015, con Amores con trampa, y su primer protagónico fue en Sin tu mirada.

Entre las telenovelas más reconocidas de Claudia Martín son:



Enamorándome de Ramón,

Sin tu mirada,

Amar a muerte,

Como tú no hay dos,

Los ricos también lloran ,

, Juegos de amor y poder, entre muchas otras.

Hace algunos meses, Claudia Martín y su esposo Carlos Said, se convirtieron en padres, en una etapa que han vivido con mucha emoción.

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