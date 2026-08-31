Claudia Martín y su esposo, Carlos Said, sorprenden con FOTO candente, ¡en trajes de Adán y Eva!

Durante las vísperas del Día del Padre, Carlos Said, esposo de Claudia Martín, publicó un video en la que sus atributos robaron las miradas. Ahora, el famoso vuelve a ser tendencia luego de que compartió una fotografía, considerada por muchos como sugerente, junto a la actriz, con quien actualmente se encuentra de vacaciones en Japón. Te contamos los detalles.

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Claudia Martín y Carlos Said están en Japón de vacaciones / Redes sociales

La fotografía candente de Claudia Martín y su esposo, Carlos Said

A través de Instagram, Carlos Said subió una fotografía desde la cama, junto a Claudia Martín, en la que se veía el Monte Fuji, en Japón. Lo que más llamó la atención de la imagen es que ambos parecían estar completamente desnudos.

Los dos se miraban de frente, con las sábanas cubriéndolos hasta la parte superior de sus cuerpos. Todo parecía indicar que los dos no llevaban ropa. La publicación fue acompañada con un corto, pero romántico mensaje:

“Buenos días, mi amor” Carlos Said

Por si esto fuera poco, también compartió un breve video en el que se les podía observar dándose un beso desde la intimidad de su habitación de hotel. El material dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Los internautas tuvieron opiniones divididas. Si bien algunos señalaron que simplemente estaban mostrando el gran amor que se tienen, otros consideraron que las imágenes eran “vulgares”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Claudia se acorriento con ese a lado”

“Qué bonito”

“¿Qué necesidad de exhibirse de esa manera? Eso es algo privado”

“Déjenlos, son felices”

“Qué bella es ella”

“Ella hacía lo mismo con su ex”

Hasta el momento, Claudia y Carlos no se han pronunciado ante las críticas que han recibido y solo se han limitado a expresar lo mucho que se quieren mediante los comentarios del post. Y es que el actor escribió lo siguiente: “Por millones de aventuras así contigo, mi vida. Te amo”.

¿Claudia Martín y Carlos Said son un “matrimonio lavanda”?

Desde hace algunos meses, se ha especulado que Claudia Martín y Carlos Said realmente son un “matrimonio lavanda”. Este término es utilizado para describir una relación o matrimonio entre dos personas con diferente orientación sexual. Normalmente, se usa en parejas en las que uno es heterosexual y el otro homosexual.

En el caso de los famosos, se ha dicho que Carlos realmente tiene preferencia por gente de su mismo género. En su momento, el propio actor respondió tajante a las especulaciones y dejó claro que ama mucho a Martín.

“Sí, lo he visto, es como que se están reflejando, se están viendo, tienen sus sueñitos lindos conmigo y yo no puedo hacer nada. Me halaga muchísimo que la gente me volteé a ver y me siga, me encanta, pero no, soy producto exclusivamente para mi mujer”, puntualizó.

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¿Claudia Martín y Carlos Said tienen un “matrimonio lavanda”? / Redes sociales

¿Cuándo se casaron Claudia Martín y Carlos Said?

La historia de amor entre Claudia Martín y Carlos Said comenzó cuando ambos coincidieron en el proyecto ‘Juegos de amor y poder’. A principios de 2025, confirmaron su romance. En aquel entonces, la actriz se dijo muy feliz con su noviazgo.

A los pocos meses, se comprometieron, algo que sorprendió mucho al público por la rapidez de los acontecimientos. Finalmente, en junio de ese año se casaron en una ceremonia íntima celebrada en Ciudad de México.

A finales de 2025, le dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Mediante redes sociales, han mostrado algunos momentos como padres primerizos, pero sin mostrar el rostro de su pequeño.

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