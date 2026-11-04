¿Murió Niurka Marcos en La granja VIP? La verdad detrás del RUMOR falso que circula en redes sociales

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas. En cuestión de horas, el nombre de Niurka Marcos se convirtió en tendencia tras viralizarse publicaciones falsas que aseguraban que presuntamente había muerto. Incluso circuló una supuesta captura de Google con una fecha de defunción, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de todo esto? ¡Todo es falso! Te contamos la verdad.

Mira: Romina Marcos, hija de Niurka, pelea con fan que la comparó con su madre, ¿avergonzada?: “Es mutuo”

Niurka Marcos / Clasos

¿Por qué creyeron que Niurka Marcos presuntamente había muerto? Esto originó la confusión y el rumor falso

El rumor sobre la supuesta muerte de Niurka Marcos comenzó a circular en redes sociales luego de que varios usuarios compartieran mensajes que insinuaban su fallecimiento.

Una de las publicaciones más comentadas decía: “¿Cómo así que Niurka acaba de fallecer?”, frase que rápidamente generó confusión y preocupación entre miles de internautas.

Sin embargo, la información es falsa. No existe ningún reporte oficial, comunicado familiar ni información periodística confiable que confirme la muerte de la vedette cubana. Pero, además, hay un detalle que desmonta por completo el rumor: Niurka Marcos participa actualmente en un reality que se transmite en vivo las 24 horas del día.

Lee: Niurka y Manelyk hacen estallar La granja VIP: gritos, insultos y fuerte ataque: “Tienes que pagar para tener amor”

¿Dónde está Niurka Marcos? La prueba de que se encuentra bien y activa en La granja VIP

Niurka actualmente participa en La granja VIP, un reality que se transmite las 24 horas del día y que puede seguirse en tiempo real a través de Disney+, donde los espectadores la han visto con normalidad, conviviendo con sus compañeros y participando activamente en la competencia durante los últimos días.

Por esa razón, todo apunta a que se trata de una mala broma o de un rumor sin fundamento que terminó viralizándose en redes sociales. La propia transmisión en vivo del programa contradice las versiones que aseguraban su supuesto fallecimiento.

Mira: Niurka defiende a Victoria Ruffo tras polémica sobre hija de Eugenio Derbez y ¿la apoya? “Niños nacen feitos”

Niurka Marcos / Redes sociales

Captura con supuesta fecha de muerte de Niurka Marcos causa alarma: ¿qué pasó realmente?

Por si el tweet fuera poco, la confusión aumentó cuando una usuaria compartió una captura de pantalla de Google en la que aparecía el 3 de noviembre de 2026 como supuesta fecha de defunción de Niurka Marcos. La imagen se viralizó y provocó que varios internautas cuestionaran si la vedette había muerto.

Sin embargo, el dato es falso. Al revisar la información biográfica disponible de la artista, no aparece esa fecha como registro de fallecimiento. Por lo tanto, la captura no debe tomarse como una prueba real de su fallecimiento. Se trata de una imagen con información falsa que alimentó el rumor y generó alarma entre sus seguidores.

Hasta el momento, ninguno de los hijos de Niurka Marcos se ha pronunciado sobre las publicaciones virales. Sin embargo, Niurka continúa participando en La granja VIP, reality que se transmite las 24 horas, donde puede verse activa y conviviendo con normalidad, por lo que todo apunta a que se trata de un rumor falso que se salió de control en redes sociales.