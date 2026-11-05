Muere la mamá de Gerardo Quiroz; así fueron los últimos años de vida de Teresita de la Luz Acosta Jiménez

Una nueva pérdida familiar golpea a Gerardo Quiroz. La tarde de este 5 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de su mamá, Teresita de la Luz Acosta Jiménez, mediante un comunicado en el que sus seres queridos compartieron la triste noticia y le dedicaron unas palabras de despedida.

Mira: Gerardo Quiroz no sabía que era padre, hasta 25 años después

¿De qué murió Teresita de la Luz Acosta Jiménez, mamá de Gerardo Quiroz?

La familia Quiroz Acosta informó que Teresita de la Luz Acosta Jiménez falleció a los 88 años debido a una insuficiencia respiratoria. La noticia se hizo pública mediante un comunicado dirigido a los medios de comunicación, en el que también dieron a conocer la fecha y el lugar de su muerte.

En el mensaje, sus familiares expresaron el dolor que atraviesan por su partida y recordaron el cariño que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir su vida con ella.

Familia Quiroz “La familia Quiroz Acosta informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Teresita de la Luz Acosta Jiménez, ocurrido el 2 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad, en el sur de la Ciudad de México, a causa de insuficiencia respiratoria. Le sobreviven sus hijos Enrique, Alfonso, Gerardo y Luis Mario Quiroz Acosta, así como sus nietos y demás familiares, quienes honran su memoria con amor y gratitud. Su partida deja una profunda tristeza entre sus seres queridos y un legado de amor que permanecerá en quienes compartieron su vida. La familia agradece las muestras de cariño, las condolencias y las oraciones recibidas. Descanse en paz, Teresita de la Luz Acosta Jiménez. Familia Quiroz Acosta”.

¿Cómo estaba de salud la mamá de Gerardo Quiroz en sus últimos momentos de vida?

Meses antes, Gerardo Quiroz habló con TVNotas sobre la salud de su mamá. En julio de 2026, el productor contó que Teresita había cumplido 88 años y enfrentaba dificultades para ver y escuchar, además de una debilidad física relacionada con su edad.

“Mi mamá está delicada de salud, acaba de cumplir 88 años, prácticamente ya no ve. Ha perdido su condición visual, junto con un tema de debilidad auditiva, lo que nos ha hecho estar más ocupados en atenderla, darle felicidad y amor, por todo lo que ha hecho por su familia”.

El actor también explicó que los problemas de visión de su madre se relacionaban con un golpe que sufrió tiempo atrás y las operaciones a las que tuvo que someterse. A esto se sumaba el desgaste físico propio del paso de los años.

“Fue hace mucho, por un golpe; después, varias operaciones, y además, la debilidad va llegando conforme la edad avanza”. Gerardo Quiroz

¿Quién cuidaba a Teresita Acosta y cómo la apoyaba Gerardo Quiroz?

Gerardo Quiroz también compartió que la muerte de su papá, José Francisco, había afectado emocionalmente a su mamá. El abogado, juez y catedrático falleció en diciembre de 2023, después de compartir más de 65 años de vida con Teresita.

“Cuando convives por más de 65 años con una persona, y prácticamente tu vida está centrada en ella, y fallece, el que se queda se afecta demasiado”, explicó el productor al hablar de cómo había cambiado la vida de su madre tras enviudar.

Para acompañarla durante esta etapa, Gerardo la recibió en su casa, donde contaba con el apoyo de su esposa Karen y de una enfermera. El actor destacó que buscaban darle compañía, cariño y tranquilidad.

“Está en mi casa. Mi esposa Karen, su enfermera, nuestros perros y yo le damos compañía, ternura, para que Dios le siga dando la gracia de estar con nosotros”. Gerardo Quiroz

¿Gerardo Quiroz temía la muerte de su mamá? Esto dijo sobre despedirse de ella

En aquella entrevista con TVNotas, el productor reconoció que sabía que la muerte forma parte del ciclo de la vida, pero también confesó que pensar en despedirse de su mamá era algo para lo que no se sentía preparado.

Gerardo explicó que tanto él como sus familiares encontraban tranquilidad en saber que habían procurado darle lo mejor y que ella había entregado todo por sus hijos. Aun así, no ocultó lo difícil que era enfrentar la posibilidad de perderla.