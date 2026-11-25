A unos días de la muerte de la mamá del influencer Masad Altamimi, otra reconocida personalidad del espectáculo atraviesa un momento de duelo por la pérdida de uno de sus seres queridos.

Esta vez se trata de la actriz Raquel Garza, famosa por interpretar a ‘Tere, la Secretaria’, quien está de luto por la muerte de su padre.

A través de redes sociales, la actriz ha compartido algunas publicaciones dedicadas a su papá, José Luis Garza. ¿Qué se sabe sobre su fallecimiento? Te contamos.

Leer: El actor Eduardo Yáñez despide a su pequeña de 19 años con devastador mensaje: “Nos vemos pronto, mi hermosa”

Raquel Garza / Redes sociales

¿Cómo anunció Raquel Garza la muerte de su papá, José Luis Garza?

A través de sus redes sociales, la actriz compartió varias publicaciones en las que recibió muestras de cariño y condolencias por la pérdida de su padre. También publicó fotos junto a él para recordarlo y rendirle homenaje.

Por otra parte, medios locales de Tamaulipas, lugar de origen de la familia de la actriz, compartieron imágenes y declaraciones de sus seres queridos, entre ellos Raquel Garza, quien dedicó unas palabras a su papá y expresó el dolor que siente por su partida, pero también su agradecimiento por la vida que tuvo y todo lo que le dio.

“Traigo tristeza, traigo dolor. Sé que todos vamos para allá, sé que se tenía que ir, sé que fue un hombre con muchos sueños cumplidos, que llegó a la edad de los 90 años, pero el dolor está a flor de piel, por supuesto. Pero lo despido con muchísimo amor” Raquel Garza

La actriz no reveló detalles sobre las causas del fallecimiento de José Luis Garza, pues se limitó a hablar sobre él, los recuerdos que conserva y el cariño que le tiene.

Leer: Sol León, ganadora de ‘La mansión VIP’, anuncia dolorosa muerte de ser querido y revela fenómeno paranormal

¿Qué se sabe sobre la muerte del papá de la actriz Raquel Garza?

Hasta el momento, ni Raquel Garza ni la familia del señor José Luis no han revelado públicamente qué provocó su muerte.

De acuerdo con información publicada por medios locales, José Luis Garza murió luego de enfrentar un problema de salud, y trascendió que años atrás había padecido cáncer y logró superarlo.

Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que esta haya sido la causa de su fallecimiento.

Leer: El Capi Pérez sufre la muerte de su suegra: Su esposa la despide con devastador mensaje: “Te amo” FOTO

Raquel Garza y su padre / Redes sociales

¿A qué se dedicó José Luis Garza, papá de la actriz Raquel Garza?

José Luis Garza Ortiz, también conocido como ‘el Choco’ o ‘Chocomilk’, fue deportista y dedicó gran parte de su vida al fisicoculturismo y al levantamiento de pesas.

Era originario de Tamaulipas y consiguió importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ganó en cuatro ocasiones el título de Mr. México, obtuvo Mr. Latinoamérica en 1978 y conquistó cinco campeonatos nacionales de levantamiento de pesas.

Además de su faceta como atleta, se desempeñó como entrenador y formó a varias generaciones de deportistas desde su gimnasio en Tampico.

Raquel Garza se ha unido a los famosos que han despedido a familiares recientemente, como Paty Navidad, quien despidió a su mamá después de una larga lucha contra el cáncer.

Leer: Muere Humberto Padgett, reconocido periodista mexicano, tras enfrentar un agresivo cáncer; ¿de qué murió?