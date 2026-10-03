Romina Marcos, hija de Niurka, pelea con fan que la comparó con su madre, ¿avergonzada?: “Es mutuo”

En medio de los rumores sobre un posible embarazo, Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, entra en polémica al pelearse con una internauta. ¿El motivo? El hecho de que la comparara con su madre. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

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Romina Marcos es hija de Niurka Marcos / Redes sociales

¿Quién es Romina Marcos, hija de Niurka Marcos?

Romina Marcos es uno de los tres hijos de Niurka Marcos. Actualmente tiene 31 años. Si bien es principalmente conocida por su madre, también ha dejado su huella en la industria artística.

Desde su juventud, mostró interés por el medio del espectáculo. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Ha tenido apariciones en programas como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

También ha destacado en la música. En su momento abrió su canal de YouTube en el que comparte sus canciones. La más famosa es ‘Me dijeron que no’, la cual cuenta con casi 20 millones de reproducciones.

En 2024, abrió su propia página de contenido para adultos. Pese a las críticas que recibió en aquel entonces, ella fue tajante al decir que solo era una “forma de inversión”. De igual forma, es muy activa en redes sociales.

En los últimos años, se le ha visto en algunos realities como ‘MasterChef Celebrity’. En el plano personal, actualmente está en una relación con Laura Salazar. Iniciaron su romance en 2024 y se han dicho muy felices.

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Romina Marcos es actriz, cantante e influencer / Redes sociales

Romina Marcos se pelea con fan que la comparó con su mamá, Niurka Marcos

Recientemente, Romina Marcos hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. La gran mayoría fueron preguntas sobre su vida. No obstante, una usuaria la comparó con su mamá, Niurka Marcos. Le cuestionó la razón por la que no era tan bonita como su progenitora.

“Tu mamá, qué hermosa, ¿y tú? Qué simpática”, escribió la internauta.

Muy fiel a su estilo, Romina no se dejó y le respondió a la mujer que opinaba exactamente lo mismo de ella. Incluso analizó su foto y hasta se burló de su maquillaje.

“Señora Pati, igualmente me parece usted muy simpática, muy graciosa. De verdad que me parece extremadamente graciosa y simpática; es mutuo. Ese pensamiento es mutuo. No conozco a su mamá, pero lo mismo pienso. Le mando muchos besos. Muy bonito su maquillaje”. Romina Marcos

Sus palabras causaron controversia. Si bien algunos aplaudieron su manera tan “elegante” de contestar, otros creen que “se pasó” al exhibir a la mujer y burlarse de ella.

¿Cómo es la relación entre Romina Marcos y su mamá, Niurka Marcos?

A lo largo de los años, Romina Marcos y Niurka Marcos han mostrado tener una buena relación. La joven incluso no ha dudado en defender a su madre frente a las polémicas que suele enfrentar por sus comentarios.

Ahora que Niurka se encuentra participando en ‘La granja VIP 2026’, la cantante ha usado sus redes sociales para apoyarla y mandarle mensajes llenos de cariño. La llamada ‘Mamá Niu’ tiene otros dos hijos, quienes son:

Emilio Osorio: Actor

Actor Kiko Osorio: Está alejado del medio artístico, pero se sabe que es muy unido a su madre.

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