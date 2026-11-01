José Emilio Levy acusa a Ana Bárbara de sabotaje; asegura que “mete mano” para que no consiga trabajo

El pleito entre Ana Bárbara y quien fuera su hijastro en el pasado, José Emilio Levy, parece no tener fin. Y es que justo cuando se creía que las cosas se habían calmado entre ellos, el joven exhibe que, presuntamente, la cantante ha frenado su carrera artística. Te contamos qué dijo.

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Ana Bárbara está distanciada de José Emilio Levy / Mezcalent

¿Por qué José Emilio Levy y Ana Bárbara están distanciados?

La historia entre José Emilio Levy y Ana Bárbara comenzó en 2005, después de la muerte de Mariana Levy. En aquel entonces, la cantante mantenía una relación con José María Fernández ‘el Pirru’, padre de José Emilio y Paula Levy.

Durante muchos años, la intérprete de ‘Bandido’ fungió como figura materna para José y Paula. Incluso después de que el noviazgo terminara, ella siguió siendo unida a los chicos, principalmente a Emilio.

El joven expresó en muchas ocasiones el gran cariño que le tenía a la celebridad. Todo cambió en 2023, cuando ‘el Pirru’ contó que Ana Bárbara se alejó de su hijo después de que supuestamente descubrió que este último la grabó en secreto y la intentó chantajear para no vender el material a la prensa.

José Emilio reconoció que llegó a contemplar la idea de vender información sobre su exmadrastra, pero fue en un momento de enojo y jamás lo habría hecho. Incluso se dijo arrepentido por toda la situación, ya que consideraba a la cantante como una “segunda madre”.

Posteriormente, el joven aseguró que la nueva pareja de la cantante, Ángel Muñoz, presuntamente maltrataba a sus hijos.

Incluso insinuó que, supuestamente, el hombre la manipulaba. Estas declaraciones terminaron de fracturar la ya tensa relación entre ella y José Emilio. Y es que Ana siempre ha negado esto y hasta ha lanzado advertencias legales para poner un alto a los “rumores maliciosos”.

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Ana Bárbara y Emilio Levy eran muy unidos / Redes sociales

Ana Bárbara y su presunto sabotaje a la carrera artística de José Emilio Levy

Como se sabe, José Emilio Levy quiere seguir los pasos de su mamá, Mariana Levy, en el medio artístico. Hace algunos meses, hasta hizo un llamado para que lo contemplaran como participante en ‘MasterChef México 24/7’.

Lamentablemente, su carrera en el medio no ha sido tan fructífera como le gustaría. Y es que, según declaraciones recientes que dio, Ana Bárbara sería la culpable de que no consiga trabajo en el espectáculo. Señaló que, presuntamente, la cantante lo sabotea.

“En muchos proyectos, Ana Bárbara ha metido la mano y ha dicho que no lo puedo hacer. Ni modo, todavía es más difícil. Si así solito es difícil irme abriendo el camino. Puedo tener un apellido, pero ellos ya no están para echar el fonazo y decir: ‘Oye, ayuda a mi nieto o ayuda a mi hijo’. Tengo que hacerlo solo y que todavía alguien me venga a obstaculizar las cosas”. José Emilio Levy

Cuando fue cuestionado sobre por qué estaría tan seguro de que la artista lo “frena”, el joven sostuvo que varias personas con las que estuvo a punto de trabajar se lo han dicho. Supuestamente, Ana habla mal de él.

“Varios de los del proyecto me dicen: ‘Ana Bárbara me dijo que no eres esto, que no eres disciplinado’. Bueno, tirando puras cosas malas de mí”, puntualizó.

¿José Emilio Levy quiere reconciliarse con Ana Bárbara?

Durante la conversación, José Emilio Levy señaló que sigue sin tener contacto con Ana Bárbara, dejando ver así que, por lo menos hasta el momento, no hay una posibilidad de reconciliación.

“De Ana Bárbara no he sabido nada desde hace muchísimo tiempo. Ya ni siquiera la tengo en las redes sociales. Cada vez que me aparece una nota amarillista, la deslizo. Todos saben lo que pasa por mi mente (sobre su vida personal), que está pésimo, que es una humillación, que tiene que abrir los ojos… que tiene que recuperar a sus hijos. ¿Tú crees que a los fans de Ana Bárbara les alegra que esté con el señor que le puso el cuerno?… Por eso lo esconde”, concluyó.

Cabe destacar que, en el pasado, él ha declarado que prefiere mantenerse distanciado de Ana mientras siga casada con Ángel Muñoz.

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