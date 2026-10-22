Mariana Seoane revela con qué tipo de hombres no estaría en la cama y la funan en redes: “Ni me llamen”: VIDEO

Tras confrontar a Ana María Alvarado en pleno programa en vivo, Mariana Seoane da de qué hablar por contar con qué tipo de hombres no saldría jamás. Durante una invitación al programa ‘Netas Divinas’, la cantante confesó que no estaría con alguien que “la tenga chiquita”, provocando mucha polémica en redes sociales. Te contamos qué está pasando.

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Mariana Seoane estuvo recientemente en Netas Divinas / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Seoane sobre los hombres que “la tienen chiquita”?

Si bien la vida amorosa de Mariana Seoane ha sido muy intensa, la actriz ha dejado claro que sigue abierta a tener un romance. En una conversación con las presentadoras de ‘Netas Divinas’, ella expresó que prefiere estar sola antes de salir con un hombre que tenga el miembro viril “pequeño”.

“A ver, los que la tengan así (chiquita), ni me llamen. O sea, así, ni me busquen, prefiero estar sola. Estoy feliz que chiquitiendo, la verdad. Ya ni pierdan el tiempo. A mí me gusta que me den bien y bonito”. Mariana Seoane

Se justificó diciendo que ella también es una “buena chambeadora”, por lo que le gustaría estar con una persona que sepa “trabajar” de la misma forma: “Yo quiero una cosa normal. No quiero hablar de centímetros porque no me quiero ver muy mamona, pero si la tienen delgadita, no. Quiero algo que chambee bonito”, sentenció.

La reacción de las presentadoras de ‘Netas Divinas’ fue de sorpresa y risas. Todas la felicitaron por “saber lo que quiere y no conformarse”. En el caso de Natalia Téllez, ella dijo:

“Eso, amén. Lo que dijo es muy importante, es recíproco. No está pidiendo nada que no dé”.

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Mariana Seoane no está para andar chiquiteando. #NetasDivinas, #LoMejorDeUnicable https://t.co/FkyeTHmx2L — Unicable (@UnicableOficial) October 20, 2026

Las críticas contra Mariana Seoane por decir que no quiere hombres que “la tengan chiquita”

Las declaraciones de Mariana Seoane sobre sus preferencias en cuanto a hombres causaron mucha polémica en redes sociales. Y es que muchos internautas se sintieron ofendidos y hasta afirmaron que “no podía ser exigente, pues tenía mucho historial”.

Algunos también hasta tacharon de hipócritas a las conductoras de Netas Divinas, principalmente a Natalia Téllez. Y es que muchos señalaron que la presentadora se ha dicho feminista y creen que no es muy “feminista de su parte” hablar de esa forma sobre el físico ajeno.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Esta estúpida (Natalia Téllez) no es la que se quejaba del machismo?”

“Las exigentes del panel”

“¿Y quieren igualdad? Imagínate un hombre hablando de la vagina de una mujer en televisión”

“No me extraña que a su edad siga soltera”

“Con su currículum ni un bate de béisbol le va a llenar”

“Y las otras festejando”

“Como no es hombre, por eso se le celebra”

Hasta el momento, ni Mariana ni las conductoras de Netas Divinas se han pronunciado ante los fuertes señalamientos que siguen recibiendo.

Mariana Seoane dice que no estaría con un hombre que la “tenga chiquita” / Redes sociales

¿Quiénes son las exparejas de Mariana Seoane?

A lo largo de su trayectoria artística, Mariana Seoane ha tenido romances muy sonados. Incluso se le ha relacionado con grandes celebridades. Te contamos algunos de sus amores más conocidos:

Adolfo Ángel “el Temerario": Salieron en 2001. Solo duraron un año. Se mencionó que la causa de la ruptura habría sido por celos de ella.

Carlos de la Mota: Se les captó besándose en 2012. No obstante, la cantante aseguró que no eran pareja.

Gibrán Jiménez: Tuvo una relación intermitente con él desde 2018 hasta 2022.

Alberto ‘el Güero’ Castro: Se les vio besándose en 2023. Ella aseguró que sí tuvieron una cita en su momento, pero que eran solo amigos.

Fernando Alonso: En 2024, admitieron ser “más que amigos”. Sin embargo, dejaron claro que no querían etiquetas. Con el tiempo, se distanciaron.

Bock: Hace unos meses, la cantante confesó estar saliendo con él. Este hombre no pertenece al mundo artístico. En agosto, confirmó que habían terminado.

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