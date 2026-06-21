Mariana Seoane sorprende con su “antes y después": ¡Así lucía la actriz y cantante hace unos años!

Mariana Seoane se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano gracias a su trayectoria en la televisión, la música y los escenarios. Sin embargo, además de su carrera artística, la intérprete también ha llamado la atención por la evolución de su imagen física y su reciente noviazgo. ¿Cómo lucía antes?

Mariana Seoane tiene una gran trayectoria en música y televisión / Redes sociales

¿Mariana Seoane confirma noviazgo con un hombre menor que ella?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Mariana Seoane reveló que actualmente mantiene una relación sentimental. Aunque prefirió no dar detalles sobre la identidad de su pareja, expresó que se encuentra muy contenta y enamorada.

La cantante comentó que, tras pasar un tiempo sin pareja, siente que este nuevo amor llegó a su vida como una bendición enviada por su madre:

Ya ven, ya tengo novio. Ya, pues ya sí lo presenté; ahí es oficial. Pues ya tenía rato sin novio, creo que me lo merecía. Y yo les dije que mi mamita me iba a mandar del cielo a alguien bueno y me lo mandó. Mariana Seoane

La siguiente pregunta fue sobre la edad del afortunado, ya que rumores señalaban que se trata de alguien bastante menor que ella, a lo que la cantante respondió:

Pero poquito, mi reina, cuatro años, no te creas que tanto. (...) Sí me gustan más jóvenes porque, ¿qué tal mi energía? Mariana Seoane

Mariana Seoane confirmó un nuevo noviazgo, y aunque no reveló el nombre de su actual pareja, se dijo feliz y emocionada por esta nueva etapa.

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Mariana Seoane tiene romance con hombre menor que ella / Foto: Redes sociales

¿Cómo ha sido el cambio físico de la actriz y cantante Mariana Seoane?

A lo largo de los años, Mariana Seoane ha formado parte de diferentes proyectos televisivos, desde series y telenovelas, hasta conducciones, por lo que se convirtió en un rostro familiar para el público mexicano.

Mariana Seoane y su físico en 1995

La propia Mariana ha reconocido públicamente algunos procedimientos estéticos a los que se ha sometido, de entre ellos destacan:

Una cirugía de aumento de busto,

aplicación de bótox, entre algunas otras.

Mariana Seoane en 2007 / Redes sociales

Con el paso del tiempo optó por alternativas menos invasivas, ya que tuvo una mala experiencia con el bótox. Busco métodos que rejuvenecieran su rostro, procedimientos que pudieran estimular y mejorar la apariencia de su piel.

Mariana Seoane durante el 2016 / Redes sociales

Aunque los cambios físicos han sido evidentes para el público, Seoane ha defendido en distintas entrevistas la libertad de cada persona para tomar decisiones sobre su imagen.

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Así luce Mariana Seoane a los 50 años / IG: laseoaneoficial

¿Quién es Mariana Seoane y cuál es su trayectoria en música y televisión?

Mariana Seoane ha destacado como actriz de telenovelas y cantante de música tropical, quien también ha sufrido problemas de salud desde hace unos años.

Mariana Seoane debutó en la pantalla chica en 1995 con la telenovela Retrato de familia. Posteriormente participó en producciones como Los hijos de nadie, Mi pequeña traviesa y Amor gitano.

Aquí algunas de las producciones en las que estuvo presente:



Por ella soy Eva,

La tempestad,

Hasta el fin del mundo,

Tierra de esperanza ,

, El Chema,

El señor de los cielos, entre otros,

En 2016 se integró a Telemundo con la serie El Chema, donde interpretó a Mabel Castaño. El personaje tuvo tanta aceptación que posteriormente reapareció en El Señor de los Cielos.

Además de la actuación, Mariana Seoane ha desarrollado una carrera como cantante. En 2003 lanzó su álbum debut, Seré una niña buena, del que surgió su mayor éxito: Me equivoqué. El impacto de ese sencillo fue tan grande que la artista comenzó a ser conocida como “la Niña buena”.

Hace poco más de un año Mariana Seoane sufrió la triste muerte de su madre, un momento que la dejó marcada según sus mismos testimonios.

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