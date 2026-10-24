Alejandra Bogue narra la horrible experiencia que habría vivido con Edith González, ¿hubo pleito?: “La perdoné”

Han pasado siete años desde la muerte de Edith González, quien se consagró como una de las actrices más representativas de México. Mucho se dijo sobre ella en su momento. Y es que muchos colegas concordaban en que, si bien era muy talentosa y profesional, supuestamente tenía una carácter sumamente difícil.

Su nombre resurge después de que Alejandra Bogue se sincerara sobre la presunta mala experiencia que tuvo al convivir con ella. Te contamos lo que dijo.

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Alejandra Bogue asegura que Edith González fue grosera con ella / Redes sociales

¿Cuándo y de qué murió la actriz Edith González?

La muerte de Edith González se suscitó el 13 de junio del 2019, a los 54 años. Todo ocurrió tres años después de que fuera diagnosticada con cáncer de ovario . La actriz siempre se mostró positiva ante su afección y se sometió a tratamientos para poder recuperarse.

En 2017, se sometió a una cirugía en la que le extirparon los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos. La actriz había mencionado que esta intervención y la quimioterapia ayudaron para que la enfermedad entrara en remisión.

Todo parecía ir relativamente bien en ese entonces. La famosa siguió trabajando en sus proyectos y hablaba abiertamente de cómo había sido luchar contra la enfermedad. Todo cambió en abril de 2019. En aquel entonces, se reportó que había recaído y por ello había faltado a su programa ‘Este es mi estilo’. Incluso se filtraron fotos de ella desde el hospital.

En respuesta, González aseguró que todo estaba bien. Estas fueron sus palabras: “No se puede desmentir algo que no es cierto”.

A finales de mayo, se confirmó que estaba hospitalizada en el hospital Interlomas Ángeles ubicado en el Estado de México. Hubo mucha secrecía sobre su estado médico hasta que el 13 de junio se anunció su deceso. Así lo informaron en ese entonces:

“De último momento. Mara Patricia Castañeda acaba de confirmar exactamente lo que no queríamos, la muerte de Edith González, nuestra querida amiga, pues en este proceso que ha vivido con su enfermedad, la desconectaron anoche y ella pidió que todos la recordáramos con mucho cariño, con el amor que le tenemos”. Raúl Araiza

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Edith González murió en 2019 / Redes sociales

Alejandra Bogue y su “mala experiencia” con Edith González

Hace poco, la actriz Alejandra Bogue declaró que Edith González, supuestamente, no era alguien fácil de tratar. Relató que ambas estudiaron juntas en una escuela de ballet y que González la habría tratado muy mal.

“Precisamente, la finadísima Edith González… se portó fea, muy fea conmigo. Éramos compañera de clase de ballet y me hizo una grosería inenarrable. Yo nunca tuve problema, yo sí la perdoné. La que después se enojó fue ella. A mí me pasa como eso, las que se portan peladas son ellas y luego una es a la que le dejan de hablar”. Alejandra Bogue

Aunque no quiso contar la supuesta “grosería” que le hizo mientras eran estudiantes, reveló que después se la volvió a encontrar, justamente en la etapa en la que ella estaba luchando contra el cáncer.

Según su anécdota, se acercó a saludarla con normalidad y le dijo que se veía “hermosa”. Esto habría enfurecido a González, quien en ese momento estaba sin pelo por las quimioterapias.

“Yo tuve la oportunidad de…, porque un día nos encontramos en el vestidor ella y yo solas, después del problema que tuvo. Yo le dije: ‘¿Cómo estás? Te ves hermosa, pelona’. No se dobló nunca”, recalcó.

Las declaraciones de Alejandra causaron mucha controversia. Algunos opinaron que la actriz no debería de hablar sobre González, pues “ya no estaba viva para defenderse”. En tanto que otros simplemente afirmaron que Bogue simplemente estaba contando una “experiencia”.

¿Cuál fue la polémica más sonada de Edith González?

Como se mencionó anteriormente, hubo muchos rumores sobre el presunto mal carácter de Edith González. Incluso, en su momento, se dijo que había tenido un fuerte pleito con Gaby Espino cuando ambas protagonizaron ‘Mundo de fieras’ en 2006.

Espino contó en su momento que su experiencia grabando el melodrama había sido muy difícil. Aunque no señaló directamente a González, admitió creer que su colega estuvo involucrada en todas las malas experiencias que sufrió.

“Me hicieron la vida imposible. Yo estaba protagonizando en Televisa, tendría como 29 años y la antagonista era Edith González, que en paz descanse. Después ya nosotras hicimos las paces, ella me fue a ver a una obra de teatro que hice acá y fue al camerino y nos abrazamos y todo”, indicó.

Y agregó: “Fue duro. Era su primer antagónico y siempre había sido protagonista у yo llego como extranjera a ser protagonista. Me hicieron la vida imposible, ojo, no sé si ella, pero todo indicaba”.

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