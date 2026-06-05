La Bogue arremete contra Wendy Guevara; ¡dice que las Perdidas son un “retroceso” para la comunidad trans!

La relación entre “la Bogue” y Wendy Guevara parece haber dado un giro inesperado. Lo que alguna vez fue admiración y respaldo público, hoy se transformó en una controversia que ha encendido el debate dentro y fuera de la comunidad trans en México.

La actriz, conductora y activista cuestionó el impacto que ha tenido la popularidad de Wendy Guevara y del fenómeno mediático de las Perdidas, asegurando que la percepción pública hacia las mujeres trans ha cambiado en los últimos años.

Sin embargo, Wendy Guevara no se quedó de brazos cruzados y ya salió a hablar ¿Se le fue con todo?

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¿Por qué la Bogue dijo que Wendy Guevara representa un retroceso para la comunidad trans?

La Bogue aseguró que Wendy Guevara representa un “retroceso” para la comunidad trans en México debido a la influencia que ejerce en la conversación pública sobre las mujeres trans. La actriz explicó que durante años ha trabajado para impulsar el reconocimiento de las personas trans desde la identidad, el respeto y la dignidad.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la activista recordó que incluso ella fue una de las figuras que apoyó a Wendy cuando comenzó a ganar notoriedad nacional. Sin embargo, considera que el crecimiento mediático de la influencer terminó por modificar la percepción que muchas personas tienen sobre la comunidad.

“Es un tema muy delicado porque soy una de las que apoyó a Wendy, pero la realidad es que considero que, por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje”, declaró.

Para la Bogue, el éxito masivo de Wendy Guevara tuvo una dimensión histórica en la televisión y el entretenimiento mexicano, pero también trajo consecuencias inesperadas en la manera en que algunos sectores observan a las mujeres trans.

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Las Perdidas / Mezcalent

¿Qué dijo la Bogue sobre las Perdidas y la imagen pública de las mujeres trans?

Las críticas de la Bogue no se limitaron únicamente a Wendy Guevara. La conductora también habló sobre las Perdidas, el grupo que catapultó a la fama a la influencer y que se convirtió en un fenómeno viral en México.

Según explicó, existe una diferencia entre ejercer la libertad personal y la conducta que se muestra públicamente cuando se tiene una enorme plataforma mediática.

“Pues la verdad sí hubo un retroceso. Antes éramos queridas y respetadas” La Bogue

Posteriormente añadió: “Una cosa es ser libre y otra ser libertina. Cada quien lo coloca como quiera, pero considero que las chicas (las Perdidas) se pasaron un poquito”.

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¿Cómo apoyó la Bogue a Wendy Guevara antes de esta polémica?

Lo que hace más llamativas las recientes declaraciones es que, en el pasado, la Bogue expresó públicamente su admiración por Wendy Guevara.

Durante la presentación del reality protagonizado por la influencer en 2023, la conductora destacó las cualidades que la habían convertido en una figura tan popular entre el público mexicano.

“El éxito que tiene es porque es auténtica y claro, el carisma no lo venden en centros comerciales, pero la gente que es auténtica, la gente que es de verdad, independientemente de lo que sea, yo creo que ya tiene las puertas abiertas en muchas cosas”, expresó en aquel momento.

Incluso habló sobre los desafíos que enfrentan las mujeres trans en la sociedad y reconoció que la autenticidad suele tener costos personales importantes.

“Las mujeres trans estamos en el ojo del huracán” La Bogue

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¿Cuál fue la respuesta de Wendy Guevara a las críticas de la Bogue?

Aunque Wendy Guevara no mencionó directamente a la Bogue, muchos interpretaron una reciente publicación en redes sociales como una respuesta a las declaraciones de la actriz.

La ganadora de La casa de los famosos México compartió una serie de fotografías acompañadas de un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Me dedico a vivir la vida, antes que me etiqueten con sobrenombres e identidades, me identifico como un ser HUMANO, así nomás. Vive y deja vivir. No busques encajar con nadie, sé fiel a tu esencia”. Wendy Guevara

La frase fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta de Wendy Guevara a la Bogue, en medio de la polémica. Sin embargo no ha declarado nada más al respecto.