¿Wendy Guevara sin trabajo por polémica broma sobre menores? Su equipo dice: “Repercusiones”

Wendy Guevara ha estado en medio de la polémica por la broma que hizo con relación a menores de edad. Si bien esta declaración fue realizada hace casi 10 años, recientemente resurgió y mucha gente se sintió sumamente indignada por sus palabras.

En redes sociales empezaron a pedir su “cancelación” y algunos comenzaron a cuestionarse cómo el escándalo afectaría su vida laboral. Y es que se ha especulado que, aparentemente, la ganadora de ‘La casa de los famosos 2023’ perdió muchos contratos por toda esta situación. A raíz de todo esto, su equipo de trabajo rompe el silencio y revela si la influencer realmente perdió trabajos.

Las Perdidas / Mezcalent

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¿Qué dijo Wendy Guevara ante la polémica broma sobre menores de edad?

Hace algunos días, se empezó a viralizar un video en el que Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez admiten tener “un gusto culposo” por menores de edad. Incluso hicieron alegorías de acoso, lo que causó mucha molestia en internet.

En respuesta a esto, Guevara dio la cara y ofreció una disculpa. Expresó que sus declaraciones habían sido una “simple broma” y que, en ese momento, solo pensaba en generar polémica.

“Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales. Sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”, manifestó.

Aseguró que jamás sería capaz de acosar a menores de edad: “La gente que me conoce y que sabe cómo soy jamás me atrevería; tengo mucho público de niños que adoro y que me quiere por el pin... meme de la trenza; uno no puede lavarse las manos; no lo puedo justificar; es un comentario feo”, agregó.

Wendy Guevara / Mezcalent

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¿Qué dijo el equipo de Wendy Guevara sobre la polémica por los comentarios sobre menores de edad?

La reportera Dayanne Chrisel compartió unas declaraciones de Caracheo, integrante del equipo de relaciones públicas de Wendy Guevara. Esta persona dijo que, si bien Wendy había cometido un error y podría haber “repercusiones” en el futuro, hasta el momento el influencer no ha perdido trabajo.

“Ella ya ha hecho algunos comentarios sobre que en la juventud uno no mide las consecuencias y se dicen cosas que, con el paso de los años, pueden tener repercusiones. Ella sigue trabajando”. Caracheo

Cabe destacar que Chrisel también mencionó que el equipo de la influencer le pidió poco después que bajara el video debido a que había un proceso legal de por medio.

“Me hablan directamente del equipo de FZManagement, la agencia de Wendy Guevara, para pedir que por favor se baje ese video debido al proceso legal que se ha iniciado, específicamente con este caso, de la polémica con personas de corta edad. Tú sabes a qué me refiero”, resaltó.

Todo indica que se iniciará un proceso legal contra la persona que comenzó a viralizar el video de Wendy y Paola haciendo su controversial broma sobre menores de edad.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer, actriz y conductora mexicana.

Tiene 32 años y es originaria de León, Guanajuato.

Comenzó su carrera en internet en 2017, haciendo transmisiones de su día.

Alcanzó la fama tras hacerse viral por un video en el que revela “estar perdida”. Justo de ese video, tanto ella como sus amigas fueron llamadas ‘Las Perdidas’.

Justo de ese video, tanto ella como sus amigas fueron llamadas ‘Las Perdidas’. En 2023, ganó la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

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