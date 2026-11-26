Hace algunas horas, José Eduardo Derbez negó tener un romance con Mariana Bo. A través de un comunicado, el hijo de Victoria Ruffo dijo estar soltero y aseguró que él mismo diría cuando tuviera una nueva pareja.

Esto contradice la versión de la DJ, quien dijo en su momento que sí estaba saliendo con el exnovio de Paola Dalay. Te contamos cuál fue su reacción ante el mensaje del actor.

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Mariana Bo es una DJ famosa / Redes sociales

¿Quién es Mariana Bo y por qué se dijo que era la nueva novia de José Eduardo Derbez?

Mariana Bo es una DJ y creadora de contenido. Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaran su ruptura, se filtraron fotos de Mariana junto al actor. Las imágenes dieron mucho de qué hablar. Incluso la propia Dalay habría reaccionado.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Dalay le comentó que desconocía si realmente su ex y la DJ eran novios, pero siempre supuso que “solo eran amigos”. Cuando la experta en música electrónica fue cuestionada sobre toda esta situación, manifestó:

“¿Y si sí? Estamos saliendo, nos estamos conociendo. Yo estoy abierta al amor, estoy abierta a las oportunidades. Es muy talentoso y caballeroso. Ambos somos artistas. Nos entendemos bien. Yo conocí a José Eduardo hace un año. A partir de mi cumpleaños, hubo una chispa y allí comenzamos a salir”. Mariana Bo

Todo parecía ir bien y muchos felicitaron al actor por estar “rehaciendo su vida”, principalmente después de que su ex admitiera estar saliendo con César Romo. No fue hasta hace poco que trascendió que, presuntamente, José Eduardo la había dejado sola en un restaurante, escapando por la puerta de atrás para evitar a la prensa.

Durante la mañana de este 26 de noviembre, el hijo de Victoria Ruffo aclaró que no está saliendo con nadie y pidió a la gente que dejara de especular sobre su vida amorosa.

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José Eduardo Derbez dice estar soltero / Redes sociales

La reacción de Mariana Bo al comunicado de José Eduardo Derbez confirmando que está soltero

Muchos han estado a la expectativa sobre la reacción de Mariana Bo ante la manera en la que José Eduardo Derbez habría negado su romance.

Hace unos momentos, la joven lanzó un contundente comunicado en el que asegura estar harta de vivir en un mundo donde “haya hombres acostumbrados a salirse con la suya”.

“Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que acostumbran a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decide poner límites. Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su ‘imagen’ o ego herido. por recibir un ‘No me gusta ni estoy acostumbrada a que me traten así’” Mariana BO

Señaló que existen seres a quienes les incomodan los límites y sostuvo que ningún comunicado le afecta.

“Mi vida, mi carrera profesional y mi valor como mujer no están a consideración pública. No permito que a través de un ‘comunicado’ se intente afectar mi integridad, simplemente porque no quiero ser la mujer que está dispuesta a tolerar faltas de respeto y educación”, puntualizó.

Aunque no dijo nombres, era más que claro que su mensaje era para el actor, pues concluyó diciendo: “Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”

¿Por qué dicen que José Eduardo Derbez supuestamente está involucrado en la segunda denuncia por presunto abuso contra su hermano Vadhir?

Otro tema que ha involucrado a José Eduardo Derbez es la segunda denuncia en contra de su hermano Vadhir. Esta querella sería por el presunto abuso a una menor de edad en un crucero.

Según se reportó en su momento, José Eduardo presuntamente estaba presente al momento de los supuestos hechos, pero no quiso hacer nada para impedirlo. Cuando se le cuestionó sobre este asunto, el histrión simplemente pidió que no creyeran en chismes.

“O sea, no hay papelito, no hay nada legal. Entonces, también desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí, nada más por mí. Es impresionante cómo en las redes cualquiera puede decir lo que quiera, pero hay que informarse y yo creo que papelito habla. Yo estoy tranquilo”, recalcó.

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