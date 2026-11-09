¡José Eduardo Derbez rompe el silencio! Da la cara tras fuertes acusaciones en el caso Vadhir ‘N': ¿Cómplice?

Luego del zafarrancho que vivió Victoria Ruffo tras la denuncia contra Vadhir ‘N’ y los señalamientos que involucran a su hijo, José Eduardo Derbez rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra y la ola de preguntas con las que la prensa invadió a su mamá. ¿Confía en su inocencia? ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez rompe el silencio tras acusaciones en su contra. / Instagram: @vhadir

¿De qué acusan a Vadhir ‘N’ y por qué José Eduardo Derbez estaría involucrado?

Fue durante la tarde del pasado 6 de noviembre cuando la FGJ confirmó la denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso. De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades, el cantante y actor enfrenta un nuevo proceso legal en su contra por el presunto delito de violación.

La carpeta de investigación se mantiene abierta y está relacionada con los hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán durante el mes de abril de 2026. “Como parte del proceso, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado”.

“Sin embargo, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido”. Comunicado Fiscalía General de la Ciudad de México.

Tras darse a conocer el documento, la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ puso sobre la mesa el nombre de José Eduardo Derbez, señalándolo como responsable del delito al ver lo que ocurría y elegir no hacer nada. “Vadhir abusó de la chica, mientras que su hermano José Eduardo se dio cuenta de la situación, pero no hicieron nada”, se lee en redes.

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José Eduardo Derbez es señalado de ser parte del delito por el que es acusado Vadhir ‘N’. / Instagram

¿Cómo reaccionó José Eduardo Derbez a los supuestos señalamientos que lo involucrarían en la demanda contra Vadhir ‘N’?

En medio de especulaciones de que Vadhir ‘N’ huyó del país tras denuncias en su contra, José Eduardo Derbez respondió directo a las acusaciones que surgieron a raíz de la denuncia que enfrenta su hermano por el delito de abuso. En un encuentro con la prensa, el actor explicó:

“O sea no hay papelito, no hay nada legal. Entonces, también desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí, nada más por mí. Es impresionante como en las redes cualquiera puede decir lo que quiera, pero hay que informarse y yo creo que papelito habla. Yo estoy tranquilo”. José Eduardo Derbez

El conductor de ‘Miembros al aire’ fue claro en deslindarse de los señalamientos en su contra y explicar que no existe nada legal, por lo que la información que circula en redes es falsa; sin embargo, reflexionó sobre el impacto que puede tener en su vida personal y profesional ese tipo de acusaciones.

“Las personas deben cuidar lo que dicen; se llevan entre las patas muchas cosas: trabajo, imagen, familia; no está padre. Yo creo que hay que dejar que las cosas avancen como tienen que avanzar. Como dije, “papelito habla”. José Eduardo Derbez

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¿José Eduardo Derbez molesto con la prensa tras zafarrancho con su mamá Victoria Ruffo?

Además de que José Eduardo Derbez aclaró los señalamientos en su contra tras la nueva denuncia contra Vadhir ‘N’, el actor aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el zafarrancho que vivió Victoria Ruffo con la prensa al ser cuestionada sobre su hijo.

Cabe recordar que días atrás, la ‘queen de las telenovelas’ no quiso hablar con los medios sobre el proceso legal que enfrenta Vahir ‘N’, lo que generó un zafarrancho en su llegada al teatro que terminó en su ingreso por otra puerta. Ante esta situación, el hijo de Eugenio Derbez manifestó que le pareció una ‘falta de respeto’.

Por otro lado, respecto a la denuncia contra su hermano, compartió que confía su inocencia y desmintió estar involucrado en el supuesto delito de abuso. ¿Emprenderá acciones junto a sus abogados?