Victoria Ruffo vive zafarancho tras denuncias a Vadhir ‘N’ y señalamientos a José Eduardo Derbez: “Tema cerrado”

Horas después de que la FGJ confirmara una denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por abuso, Victoria Ruffo fue abordada por la prensa con preguntas sobre la fuerte polémica, en medio de especulaciones que señalan que José Eduardo Derbez también podría estar involucrado. ¿La actriz huyó de las preguntas? ¡Te contamos todos los detalles!

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Victoria Ruffo evade preguntas sobre Vadhir Derbez y el proceso legal que enfrenta. / IG: @victoriaruffo

¿Cómo se dio a conocer que Vadhir ‘N’ enfrenta un proceso legal en su contra?

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales oficiales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que Vadhir ‘N’ enfrenta un nuevo proceso legal en su contra por el presunto delito de violación.

De acuerdo con el documento emitido, la carpeta de investigación se mantiene abierta y está directamente relacionada con los hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán durante el mes de abril de 2026.

“Como parte de este procedimiento, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido”. Fiscalía General de la Ciudad de México

Vadhir “N” señalado de presunto abuso / Redes sociales

Pese a que la defensa legal del hijo de Eugenio Derbez ha mostrado apertura en público, la Fiscalía de la CDMX desmintió que exista cooperación real: “Hasta el momento, el investigado no ha comparecido... La Fiscalía ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación”.

Finalmente, las autoridades recalcaron que agotarán todas las instancias para esclarecer el caso y brindar justicia a la víctima, puntualizando que se respetará en todo momento la presunción de inocencia de Vadhir ‘N’.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán.… pic.twitter.com/x6enPwuNq5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez estaría involucrado en el caso de Vadhir ‘N’?

Aunque en el comunicado oficial difundido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no se menciona el nombre de José Eduardo Derbez, la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ aseguró que el ex de Paola Dalay presuntamente presenció el abuso de su hermano.

“Vadhir abusó de la chica, mientras que su hermano José Eduardo se dio cuenta de la situación, pero no hicieron nada. ¡La demanda también involucra a la compañía naviera y a cierto personal de la misma, quienes serán investigados por haber permitido que un menor consumiera alcohol!”,detalló la cuenta de X.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido con su hermano. Sin embargo, quien ya enfrentó preguntas es Victoria Ruffo, quien vivió un tenso momento con los reporteros.

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Victoria Ruffo vive tenso momento con preguntas sobre José Eduardo Derbez. / Mezcalent, RS

¿Cuál es la postura de Victoria Ruffo ante el caso de Vadhir ‘N’ y las especulaciones sobre José Eduardo Derbez?

Luego de que Victoria Ruffo rompiera el silencio tras la separación de su hijo José Eduardo, la “Queen de las telenovelas” volvió a ser abordada por los medios con preguntas sobre el proceso legal que enfrenta Vadhir ‘N’, en el que se especula que su propio hijo también podría estar involucrado.

A su llegada al teatro, la actriz vivió un tremendo zafarrancho entre empujones y micrófonos amontonados. Sin embargo, contrario a otras ocasiones, prefirió guardar silencio y se limitó a declarar de forma contundente:“Ese tema no me corresponde. Para mí es tema cerrado”.

Victoria Ruffo huye de la prensa ante preguntas sobre Vadhir ‘N’. / Mezcalent, Canva

Pese a la insistencia de los reporteros, la protagonista de La madrastra pidió en varias ocasiones que le permitieran el paso y reiteró que no tenía nada más que opinar, sugiriendo de forma directa que acudieran a cuestionar a José Eduardo Derbez.

Debido a que las preguntas no paraban pese a manifestar estar tranquila, Ruffo tuvo que ingresar al recinto por otra puerta. Cabe señalar que, hasta el momento, el nombre de José Eduardo Derbez no está en carpeta de investigación oficial y todo se mantiene en calidad de rumores.

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