Victoria Ruffo rompe el silencio y habla del presunto retiro de Eugenio Derbez, su expareja: “Ya debe”

La actriz mexicana Victoria Ruffo, además de revelar que atravesó problemas de salud, también fue cuestionada sobre la posibilidad de que su expareja, Eugenio Derbez, se retire de manera definitiva de la actuación. ¿Lo espera con ansias?

Victoria Ruffo atravesó problemas de salud / Mezcalent

¿Qué problemas de salud atravesó Victoria Ruffo?

Luego de hablar públicamente sobre la cirugía a la que se sometió para extraerse una muela, Victoria Ruffo volvió a aparecer frente a las cámaras durante un encuentro con los medios.

En esta ocasión, la actriz reveló que hace aproximadamente dos semanas tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una infección:

Me dio un virus que se llama, ahí les encargo para que lo busquen: ‘norovirus’. Es el virus de la gripa del estómago, es lo que dura una gripa, pero aquí está lo canijo porque es vómito y diarrea, vómito y diarrea. Victoria Ruffo

Tras la emergencia de salud que enfrentó, pidió a sus seguidores tomar medidas de prevención para evitar contagiarse de un virus similar.

Asimismo, advirtió que constantemente aparecen nuevas enfermedades que pueden representar un desafío incluso para los especialistas médicos: “Hay que seguir teniendo mucha precaución porque están saliendo muchas cosas nuevas que los mismos doctores no saben ni cómo arreglar”.

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Victoria Ruffo estuvo hospitalizada / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre el posible retiro de Eugenio Derbez?

Recientemente Eugenio Derbez habló sobre su posible retiro del ojo público, un tema que posteriormente fue abordado por la propia Victoria Ruffo, exesposa del reconocido actor.

Muy apegada a su sentido del humor, Victoria Ruffo sí dijo que es una buena idea, y que “ya debería hacerlo":

Pues yo creo que ya debe, ¿no? Victoria Ruffo

Sin embargo, cabe resaltar que no dijo una fecha específica para hacerlo, además, también Victoria aseguró que ella quisiera seguir ese ejemplo y poder jubilarse y descansar: “ Yo también ya me quiero ir ”, dijo Ruffo.

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¿Cómo fue la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La historia entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo comenzó a finales de la década de 1980, cuando ambos coincidieron durante las grabaciones de la telenovela Simplemente María. Fruto de aquella relación nació José Eduardo Derbez.

Uno de los episodios más recordados fue el relacionado con la llamada “boda falsa”, pues Ruffo afirmó que acudió a una ceremonia pensando que tenía validez legal, mientras que Derbez explicó tiempo después que únicamente se trató de una celebración simbólica.

La pareja terminó su relación a mediados de los años noventa. Aquella etapa se vio envuelta en medio de diferencias personales y conflictos legales relacionados con la custodia de su hijo, que finalmente quedó bajo el cuidado de Victoria Ruffo.

Una reciente polémica envolvió a Victoria Ruffo y a Eugenio Derbez cuando, la actriz habló sobre el físico de la hija del actor, situación que le causó críticas.

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