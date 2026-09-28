Victoria Ruffo preocupa al aparecer en redes muy ADOLORIDA, ¿qué le pasó? “Tenía mucho tiempo con ese dolor”

Tras el reciente intercambio de declaraciones que tuvo Victoria Ruffo con Yolanda Andrade, la actriz volvió a preocupar a sus seguidores luego de compartir una publicación en sus redes sociales.

En un video, Victoria Ruffo explicó que se encontraba muy adolorida debido a una molestia que había arrastrado durante bastante tiempo que incluso le impedía realizar algunas de sus actividades con normalidad.

¿Qué fue lo que le pasó a la actriz y por qué aseguró que llevaba tanto tiempo con este dolor?

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Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué le pasó a Victoria Ruffo y por qué dijo estar adolorida?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Victoria Ruffo contó que desde hace tiempo tenía un fuerte dolor en una muela debido a una infección que tenía y que no atendió a tiempo.

Al dejarlo pasar, las molestias y el dolor se volvieron cada vez más intensos, al punto de que tuvo que someterse a una cirugía para extraer una muela que ya estaba afectada por la infección.

La actriz explicó que llevaba mucho tiempo con ese dolor debido a que en su momento no atendió la situación.

Ahora, Victoria continúa con algunas molestias, pero explicó que forman parte de los efectos posteriores a la cirugía de extracción y porque la infección que tenía era importante.

“Hace tres días me quitaron una muela (...) Tenía mucho tiempo con ese dolor y lo había dejado, pues tenía una bola en la encía muy fea... Sigue dando latita porque había mucha infección.” Victoria Ruffo

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¿Cómo se encuentra actualmente Victoria Ruffo?

En el mismo video, Victoria mencionó que ya se encuentra en recuperación, aunque todavía presenta algunas molestias derivadas de la cirugía, pues explicó que la infección que estaba tratando era importante y ya estaba afectando sus encías y dientes.

La actriz señaló que ya está tomando antibióticos para combatir la infección y, en las imágenes, se observa cómo coloca una compresa sobre la zona con dolor para aliviar las molestias.

“Ya no me duele la muela, me duele el espacio en el que me quitaron la muela... Ya me estoy tomando mis antibióticos y todo” Victoria Ruffo

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Victoria Ruffo / Instagram

¿Qué problemas de salud enfrenta Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo ha hablado públicamente de diferentes problemas de salud durante los últimos años. Entre ellos se encuentran las hernias lumbares y cervicales, padecimiento por el que en algunas ocasiones ha utilizado silla de ruedas para evitar caminar distancias largas y prevenir molestias. La actriz ha explicado que tiene tres hernias lumbares y tres cervicales.

Además, en 2025 reveló que fue diagnosticada con esofagitis relacionada con el reflujo, situación que también le provocaba molestias en la garganta y afectaciones en sus cuerdas vocales, por lo cual ya está bajo tratamiento médico.

Victoria Ruffo generó una fuerte polémica por una declaración acerca del debut de la hija menor de Eugenio Derbez en el mundo artístico.

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