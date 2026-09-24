Victoria Ruffo, ¿amenaza a Yolanda Andrade tras polémica por la hija de Eugenio Derbez? “Que se cuide”

Hace un mes, Victoria Ruffo estuvo en el centro del huracán por los comentarios que hizo sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Las declaraciones de la actriz sobre la apariencia física de la niña provocaron mucho ruido entre el público y distintas personalidades del espectáculo. Entre ellas estuvo Yolanda Andrade, quien no se guardó nada y lanzó un duro mensaje para la actriz.

Recientemente, y tiempo después de aquella polémica, Victoria Ruffo respondió a las críticas de Yolanda Andrade y le envió un contundente mensaje.

Leer: Alessandra Rosaldo lanza poderosa respuesta a Victoria Ruffo tras a los comentarios a su hija: “Mier... le cae”

Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la hija menor de Eugenio Derbez?

Después de que la niña debutara en los escenarios durante un concierto de ‘Polos opuestos’ junto a su mamá, recibió numerosas críticas por su apariencia física.

Cuando Victoria Ruffo fue cuestionada sobre esta situación, lanzó algunos comentarios que fueron interpretados como crítica, pues señaló que a esa edad se presentan muchos cambios físicos.

La actriz explicó que durante esos años los niños pueden cambiar mucho físicamente y mencionó que pueden estar “flacos, gordos o panzones”, además de que es una etapa complicada porque todavía no se define por completo su apariencia.

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre” Victoria Ruffo

Sin embargo, la actriz también destacó que lo importante es el talento que la menor muestre sobre el escenario. Pero sus declaraciones rápidamente causaron polémica.

Leer: Victoria Ruffo responde a polémica por comentario sobre hija de Eugenio Derbez y asegura: “No me arrepiento”

Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo

¿Por qué Yolanda Andrade criticó a Victoria Ruffo?

A través de sus redes sociales, la conductora de ‘Montse & Joe’ hizo una publicación que muchos interpretaron como una burla directa hacia la actriz.

Yolanda posteó una foto de Victoria acompañada de una descripción en la que la cuestiona por hablar sobre una menor y le pidió que, en su lugar, hablara de sus otros hijos, quienes ya son adultos.

Yolanda también dejó clara su postura al escribir “con los niños no”, además de hacer una referencia a la obesidad que fue interpretada como una indirecta hacia la familia de Victoria Ruffo.

“Saludos Sra. Victoria Ruffo. Opinión Yolanda Andrade: Porque quiero, y una vez más, CON LOS NIÑOS NO. MEJOR HABLEMOS DE LA OBESIDAD.” Yolanda Andrade

Leer: Niurka defiende a Victoria Ruffo tras polémica sobre hija de Eugenio Derbez y ¿la apoya? “Niños nacen feitos”

Yolanda Andrade / Facebook: Yolanda Andrade

¿Victoria Ruffo amenazó a Yolanda Andrade?

Un mes después de la polémica, Victoria Ruffo retomó el mensaje de Yolanda Andrade y explicó que ella no lo vio directamente, pero que se lo hicieron llegar.

Al respecto, la actriz dijo que no tenía nada que opinar sobre las declaraciones de Yolanda y que lo único que le deseaba era que se encontrara bien de salud. Además, le pidió que se cuidara.

Victoria Ruffo no hizo una amenaza explícita ni profundizó en el tema. Su respuesta fue breve y se limitó a desearle salud a Yolanda Andrade, quien recientemente reapareció en el programa ‘Montse & Joe’.

“No lo vi, pero me lo comentaron. No tengo nada que decir al respecto, la verdad. Más bien que se cuide y que esté bien de salud.” Victoria Ruffo

Leer: José Eduardo Derbez reacciona al fuerte comentario de Victoria Ruffo; ¿apoya a Alessandra Rosaldo? “Son mi familia”