La ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras 7 años juntos y una niña en común ha sido tema de conversación en las últimas semanas. Si bien ambos han dicho que todo acabó en los mejores términos posibles, las especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de ella no han cesado.

Ahora, otro personaje se ve involucrado en este asunto. Se trata de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez. Y es que recientemente se destapó un presunto conflicto que hubo entre la actriz y su ahora exnuera por la hija de esta última. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

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Victoria Ruffo no tendría una buena relación con Paola Dalay / Mezcalent

¿Qué ha dicho Victoria Ruffo sobre la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

El 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video en redes sociales para anunciar su separación. Aseguraron que la ruptura se dio hace meses y que seguirían llevándose bien por el bien de su pequeña.

Posteriormente, Paola anunció que estaba “saliendo” con César Romo, un futbolista. Aclaró que no eran novios como tal y que lo conoció después de terminar con el actor.

Cuando la prensa le cuestionó a Victoria Ruffo sobre este tema, simplemente dejó ver que no quería inmiscuirse en el tema, pero que apoyaba a su hijo en cualquier decisión que tomara.

“Yo no sabía nada, hasta ahorita igual que ustedes, pero les repito, no tengo nada que decir más que lo que ya dije, y es decisión de ellos. Yo no doy consejos de nada, cada quien tiene que tomar sus decisiones y les repito, yo nada más quiero que mi hijo esté contento, esté feliz y mientras él lo esté, yo voy a estarlo”, indicó.

En su momento, José Eduardo mencionó que su familia ha sido un gran apoyo en estos momentos tan complicados.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su ruptura a principios de noviembre / Redes sociales

El pleito presuntamente entre Victoria Ruffo y Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez

A través de su programa ‘Con Permiso’, Juan José ‘Pepillo’ Origel aseguró que Victoria Ruffo, presuntamente, era la “más feliz” con la ruptura entre su hijo, José Eduardo Derbez, y Paola Dalay.

Según el presentador, la actriz no toleraba a su exnuera, principalmente por el presunto desaire que le habría hecho en su momento. Supuestamente, Ruffo le compró mucha ropita a su nieta y se la dio a Paola con mucho cariño.

“Ya ves que tienen una niña y Victoria quería mucho a la niña, entonces le compraba el vestidito, los aretitos, la pulserita, todo le compraba porque era su adoración, pues nunca le vio nada, ni siquiera un suétercito de los que le dio”. Victoria Ruffo

Sin embargo, con el pasar de los meses notó que la influencer nunca le ponía dichas prendas. Cuando la confrontó por esto, Dalay simplemente le daba largas y le decía que pronto se las pondría.

“Le preguntaba a la muchacha: ‘Oye, ¿por qué no le pones el suétercito rosa que le regalé el otro día?’, y ella le decía: ‘Ahí están guardados’. Nunca se los ponía. Yo creo que los ha de haber regalado o alguna cosa. Pues total que ya se va a ahorrar mucho en regalitos o a lo mejor cuando crezca la criatura ya le va a pedir, porque cuando los niños crecen ya piden ver a las abuelas”, indicó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, esta versión no ha sido corroborada por ninguna de las partes, por lo que todo es un rumor hasta que se demuestre lo contrario.

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

Si bien Paola Dalay aseguró que su relación con César Romo comenzó después de terminar con José Eduardo Derbez, se sigue diciendo que ella le fue infiel. Y es que allegados a él aseguran que “los tiempos no cuadran”.

Además de que viralizó un video en el que se puede ver a Dalay y Romo besándose. Se dice que dicho material data de julio, justo el mes en el que José Eduardo le dedicó uno de los últimos mensajes románticos a su ex.

Últimamente, la versión de las cosas ha cambiado. Hace poco, han circulado fotos y videos del actor junto a una DJ llamada Mariana Bo. Lo que llamó la atención fue la reacción de Paola. Según Gustavo Adolfo Infante, la joven habría dicho: “No sabía. Se supone que era su amiga”, lo que ha despertado sospechas de que él fue quien realmente le fue infiel a Paola.

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