Días después de que José Eduardo Derbez fuera captado con misteriosa mujer tras video de Paola Dalay con César Romo, la DJ Mariana BO rompió el silencio sobre su reciente aparición con el actor de ‘Mesa de regalos’ a solo un par de semanas de que anunciara su separación. ¿Confirmó romance? ¡Te contamos los detalles!

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¿José Eduardo Derbez se dio una nueva oportunidad en el amor? / Redes sociales

¿Cómo fue captado José Eduardo Derbez con la DJ Mariana BO tras ruptura con Paola Dalay?

Tras filtrarse un video de Paola Dalay y César Romo besándose en un antro, presuntamente antes de su separación de José Eduardo Derbez, el conductor de ‘Miembros al aire’ sorprendió al aparecer junto a una misteriosa mujer en sus historias de Instagram. Pese a la falta de detalles sobre su aparición juntos, se identificó a la joven como DJ Mariana BO.

Algo que llamó la atención entre los internautas fue que la historia compartida por el actor y comediante fue borrada pocas horas después de haber sido difundida, lo que generó especulaciones de un nuevo romance por parte de José Eduardo Derbez a solo unas semanas de poner fin a su historia con Paola Dalay.

Cabe recordar que luego de que Dalay confirmó estar conociendo al futbolista César Romo, el hijo de Victoria Ruffo señaló que sus diversos compromisos profesionales no le dejaban mucho tiempo para formar un vínculo sentimental, por lo que sus fotos junto a la DJ Mariana BO desataron diversos rumores.

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Dicen que José Eduardo Derbez y Mariana Bo serían novios / Redes sociales

¿DJ Mariana BO confirma romance con José Eduardo Derbez tras ser captados juntos?

Luego de que José Eduardo Derbez huyera de la prensa en medio de los rumores de nuevo romance y los supuestos señalamientos en el caso de Vadhir ‘N’, DJ Mariana BO rompió el silencio en una entrevista para Ventaneando, donde confesó la verdad sobre su cercanía con el hijo de Eugenio Derbez.

De acuerdo con la DJ, su cercanía en los últimos días comenzó después de que lo invitó a su cumpleaños; desde entonces comenzaron a coordinar salidas. Pese a que Mariana BO desmintió que existiera una relación con el integrante de la familia Derbez, sí se mostraron muy cómplices y disfrutaron de su tiempo juntos; dejó abierta la posibilidad de una relación en el futuro.

“Quién sabe después, pero me la estoy pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, igual que yo”. DJ Mariana BO

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¿Cuándo se conocieron José Eduardo Derbez y la DJ Mariana BO?

Mientras Paola Dalay parecia reaccionar al posible nuevo romance de José Eduardo Derbez, la DJ Mariana BO también confesó en el programa Ventaneando que antes de su cercanía con el actor solía tener mayor contacto con su hermano Vadhir, razón por la que estuvo presente en la primera temporada de la serie ‘Par de ideotas’.

“Es un gran amigo (José Eduardo Derbez) yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso… (En la serie ‘Par de ideotas’) conocí a José Eduardo, ya después nos juntamos más, seguramente vamos a seguir saliendo”. DJ Mariana BO

Cabe mencionar que, hasta ahora, la expareja de José Eduardo Derbez no ha reaccionado públicamente, pero según Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay señaló que solo era una “amiga”. Mientras que José Eduardo Derbez no ha dicho nada sobre el tema.

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