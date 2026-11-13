Filtran VIDEO de Paola Dalay y César Romo besándose en antro, presuntamente antes de ruptura con José Eduardo

Tras la “separación” de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se han manejado diversas especulaciones, desde las supuestas infidelidades de la influencer hacia el actor, como la probable ruptura ocurrida desde hace meses. Sin embargo, circuló en redes sociales un VIDEO que mostraría a Dalay y a César Romo (su nuevo ‘ligue’) besándose. ¡Dicen que antes de separarse!

Paola Dalay y César Romo habrían iniciado “romance” hace meses / Redes Sociales

¿Cuándo anunciaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez el fin de su relación?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay publicaron un video en el que dieron a conocer que su relación había terminado. La noticia no tomó por sorpresa a los usuarios de redes, ya que desde hacía varios meses circulaban versiones sobre una posible ruptura.

Poco después, se hizo viral una fotografía de Paola junto a César Romo en un evento de la Fórmula 1, lo que alimentó los rumores de que la influencer habría engañado al actor. Al ser cuestionada sobre el tema en una entrevista, Dalay reconoció que sí está saliendo con el futbolista, aunque aclaró que no mantienen una relación formal.

Asimismo, aseguró que su separación de José Eduardo ocurrió meses atrás y que solo empezó a relacionarse con Romo una vez terminada esa relación:

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien. Paola Dalay

El actor confirma esa versión y afirma que la ruptura se dio de la mejor manera posible. Además, calificó a su expareja como una persona “maravillosa” y aseguró que nunca hablaría mal de ella.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron ruptura el 1 de noviembre / Redes sociales.

VIDEO mostraría a Paola Dalay y César Romo mientras José Eduardo Derbez estaba de viaje

Durante la noche del 12 de noviembre se comenzó a hacer viral un video en el que se alcanza a ver a César Romo junto a Paola Dalay abrazados. La grabación muestra como se besan y mantienen una evidente cercanía en lo que parece ser un antro.

El video fue compartido por la cuenta de Instagram "@liliromellon”, quien afirmó que este contenido fue grabado el 12 de julio, fecha en la que supuestamente ambos (Paola y José Eduardo) ya habían terminado “sin hacerlo público”.

Uno de los comentarios que destacó fue el de una usuaria que rescató que todavía en ese mes, Paola Dalay se refería a José Eduardo como su “amor”, cuestionando directamente las acciones de la influencer: “ Las fechas no cuadran ”.

En el momento del video, mencionan que José Eduardo se encontraba en España grabando la serie Hotel todo incluido, uno de sus materiales más recientes. ¿Tú qué opinas?

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¿Paola Dalay respondió al VIDEO filtrado de ella y César Romo?

Hasta el momento de esta nota, ni Paola Dalay ni César Romo han hablado de este video que poco a poco se hace más viral. Tampoco han respondido a los nuevos señalamientos de supuesta infidelidad.

Internautas continúan especulando sobre las fechas en las que ellos dos terminaron su relación, así como el inicio del vínculo sentimental entre Paola y César. En cuanto a la reciente “pareja”, Dalay insistió en que “se están conociendo”, pero rumores indican que presuntamente llevarían más de cuatro meses juntos:



“ Obvio dejó a José Eduardo por César ”,

”, “ Mientras José Eduardo trabajando, ella divirtiéndose poniendo cuernos ” y,

” y, “ Ella jura que apenas se están conociendo ”.

Las críticas a Paola Dalay y al futbolista César Romo continúan creciendo, mientras tanto, varios se preguntan qué pasara con la hija que la influencer y José Eduardo tienen.

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