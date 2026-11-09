¿Paola Dalay terminó con José Eduardo Derbez porque él no quería casarse? Ella revela la verdad

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez sigue dando de qué hablar. Después de anunciar el fin de su relación, la influencer rompió el silencio y confesó uno de los desacuerdos que tuvieron durante su historia de amor: el matrimonio. ¡Ella sí soñaba con llegar al altar!

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación / Mezcalent, Canva

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores, especialmente porque durante años proyectaron una relación estable que incluso dio como resultado el nacimiento de su hija. Aunque cuando anunciaron su ruptura evitaron dar detalles, la influencer finalmente reveló que una de las diferencias más importantes entre ambos tenía que ver con el matrimonio.

Durante una entrevista para Ventaneando, Paola reconoció que siempre tuvo la ilusión de casarse, algo que nunca logró concretar con el hijo de Eugenio Derbez.

“Te lo voy a confesar, yo siempre me quise casar, nada más que José Eduardo era el que tenía un poquito más de tema con eso, no sé por qué pero después de tanto platicarlo llegó un momento en el que también dije ‘ya, por algo no se dan las cosas’” Paola Dalay

La creadora de contenido explicó que con el paso del tiempo aprendió a vivir sin esa expectativa, aunque dejó claro que sigue siendo un sueño que le gustaría cumplir en el futuro: “Yo estaba muy bien así, ya al último, pero bueno, sí me gustaría casarme en algún momento, si se da”, agregó.

Sus declaraciones desataron conversación en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarse si esa diferencia terminó influyendo más de lo que ambos quisieron admitir públicamente.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la idea de casarse?

Las declaraciones de Paola encontraron una rápida respuesta por parte de José Eduardo Derbez, quien aseguró que su postura respecto al matrimonio siempre fue clara.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor señaló que desde el inicio de la relación habló con ella sobre su decisión de no llegar al altar.

“Lo del altar estaba hablado con ella desde un principio, de que yo no iba por ahí y aceptó”. José Eduardo Derbez

La respuesta del integrante de la familia Derbez ha generado opiniones divididas entre los seguidores de la expareja. Mientras algunos consideran que ambos fueron honestos respecto a sus expectativas, otros creen que con el paso de los años las prioridades pueden cambiar, especialmente cuando existe una familia de por medio.

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José Eduardo Derbez / Instagram

¿Paola Dalay ya tiene un nuevo romance con el futbolista César Romo?

Otro de los temas que más llamó la atención tras la ruptura fue la aparición de César Romo en la vida de Paola Dalay. La influencer aclaró que conoció al futbolista después de haber terminado su relación con José Eduardo y negó que existiera alguna infidelidad o tercera persona involucrada.

“Fue ya que había terminado mi relación con José Eduardo, estoy contenta. No tenemos una relación todavía, estamos saliendo, nos estamos conociendo”, aseguró.

Sobre las razones que la llevaron a fijarse en él, Paola no escatimó elogios: “Siendo él, es una persona increíble, me gusta su manera de pensar, me gusta su forma de ser, tiene muchas cosas muy buenas”, expresó.

Las fotografías de ambos provocaron cientos de comentarios en redes sociales, especialmente porque coincidieron con el anuncio oficial de la separación.

César Romo y Paola Dalay juntos en evento de la F1 / Redes sociales/Mezcalent

¿César Romo ya conoce la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Una de las cuestiones más importantes para Paola en esta nueva etapa es el bienestar de su hija. Por eso, la influencer aclaró que César Romo todavía no conoce a la pequeña y que no tiene intención de apresurar ese encuentro.

Paola Dalay “César no conoce a (su hija) pero obviamente me estoy fijando en eso y creo que lo principal es que mi hija esté bien, que yo esté bien, ya después yo les contaré cuando se conozcan (...) yo no tengo ningún problema en que (su hija) conviva con su pareja cuando él la tenga”.

También confirmó que su hija ya vive con ella, luego de un periodo de organización para preparar su habitación y adaptar su hogar a esta nueva dinámica familiar: “Ahorita ya está viviendo conmigo, pero pues al principio todo lo de la recámara, escoger su decoración, la tele, el Internet, la verdad fue un poco de tiempo el que me tomó, ahorita ya estamos al 100, ya estoy con ella”, compartió.